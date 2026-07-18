Kardemir Çelik Sanayi halka arz ne zaman, hangi gün? Kardemir kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. halka arz sürecinde geri sayım başladı. Borsaya açılmaya hazırlanan şirketin talep toplama takvimi, hisse fiyatı ve dağıtılacak lot sayısı yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle "Kardemir Çelik (KARCL) halka arzı ne zaman başlayacak, kaç lot düşebilir ve katılım endeksine uygun mu?" soruları gündemdeki yerini korurken, halka arza ilişkin tüm detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da işlem görmek için hazırlıklarını tamamlayan Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., SPK'dan aldığı onayın ardından yatırımcıların radarına girdi. Pay başına belirlenen halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri ve olası lot dağılımı yoğun şekilde araştırılırken, katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, Kardemir Çelik (KARCL) halka arzı hangi tarihte yapılacak, yatırımcı başına kaç lot düşebilir ve katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar...
KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Kardemir Çelik'in halka arzı için SPK onayının ardından talep toplama işlemi 22-23-24 Temmuz'da gerçekleşecek. Kardemir Çelik Sanayi (KARCL) halka arzında şirket katılım endeksine uygun değil.
KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ FİYATI
Kardemir Çelik'in halka arzında pay başına satış fiyatı 35,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat üzerinden halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 480 milyon TL olması bekleniyor.
Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 720 milyon TL'den 830 milyon TL'ye yükseltilecek. Toplamda 128 milyon lot yatırımcılara sunulacak. Bu payların;
110 milyon lotu sermaye artırımı, 18 milyon lotu ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Bu işlemin ardından şirketin halka açıklık oranının yüzde 15,42 seviyesine ulaşması öngörülüyor.
KARDEMİR ÇELİK KAÇ LOT VERİR?
Halka arz kapsamında satışa sunulacak toplam pay miktarı 128 milyon lot olarak açıklandı. Buna göre muhtemel dağıtım şu şekilde gerçekleşecek:
600.000 kişi 85 LOT (2.975₺)
700.000 kişi 73 LOT (2.555₺)
800.000 kişi 64 LOT (2.240₺)
900.000 kişi 57 LOT (1.995₺)