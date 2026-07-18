Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Kardemir Çelik Sanayi halka arz ne zaman, hangi gün? Kardemir kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

        Kardemir Çelik Sanayi halka arz ne zaman, hangi gün? Kardemir kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

        Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. halka arz sürecinde geri sayım başladı. Borsaya açılmaya hazırlanan şirketin talep toplama takvimi, hisse fiyatı ve dağıtılacak lot sayısı yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle "Kardemir Çelik (KARCL) halka arzı ne zaman başlayacak, kaç lot düşebilir ve katılım endeksine uygun mu?" soruları gündemdeki yerini korurken, halka arza ilişkin tüm detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 12:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Borsa İstanbul'da işlem görmek için hazırlıklarını tamamlayan Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., SPK'dan aldığı onayın ardından yatırımcıların radarına girdi. Pay başına belirlenen halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri ve olası lot dağılımı yoğun şekilde araştırılırken, katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, Kardemir Çelik (KARCL) halka arzı hangi tarihte yapılacak, yatırımcı başına kaç lot düşebilir ve katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar...

        2

        KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Kardemir Çelik'in halka arzı için SPK onayının ardından talep toplama işlemi 22-23-24 Temmuz'da gerçekleşecek. Kardemir Çelik Sanayi (KARCL) halka arzında şirket katılım endeksine uygun değil.

        3

        KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ FİYATI

        Kardemir Çelik'in halka arzında pay başına satış fiyatı 35,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat üzerinden halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 480 milyon TL olması bekleniyor.

        4

        Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 720 milyon TL'den 830 milyon TL'ye yükseltilecek. Toplamda 128 milyon lot yatırımcılara sunulacak. Bu payların;

        110 milyon lotu sermaye artırımı, 18 milyon lotu ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Bu işlemin ardından şirketin halka açıklık oranının yüzde 15,42 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

        5

        KARDEMİR ÇELİK KAÇ LOT VERİR?

        Halka arz kapsamında satışa sunulacak toplam pay miktarı 128 milyon lot olarak açıklandı. Buna göre muhtemel dağıtım şu şekilde gerçekleşecek:

        600.000 kişi 85 LOT (2.975₺)

        700.000 kişi 73 LOT (2.555₺)

        800.000 kişi 64 LOT (2.240₺)

        900.000 kişi 57 LOT (1.995₺)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haluk Levent sağlık kontrolüne getirildi

         İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına Haluk Levent emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı
        Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Baygınlık geçirdi hastaneye götürülürken öldü
        Baygınlık geçirdi hastaneye götürülürken öldü
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Bakan Gürlek duyurdu! 6 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 6 faili meçhul aydınlatıldı
        Suda hünerlerini sergiledi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Altı yıl doğum borçlanması şartı
        Altı yıl doğum borçlanması şartı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk"
        "Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk"
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3 uyarı! Sağanak, rüzgar ve sıcak hava
        3 uyarı! Sağanak, rüzgar ve sıcak hava