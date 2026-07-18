Kardemir Çelik Sanayi halka arz ne zaman, hangi gün? Kardemir kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 720 milyon TL'den 830 milyon TL'ye yükseltilecek. Toplamda 128 milyon lot yatırımcılara sunulacak. Bu payların;

110 milyon lotu sermaye artırımı, 18 milyon lotu ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Bu işlemin ardından şirketin halka açıklık oranının yüzde 15,42 seviyesine ulaşması öngörülüyor.