KASIM ARA TATİLİ YAKLAŞIYOR! İlk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 takvimi ile 1. dönem ara tatili tarihleri!
2026 Kasım ara tatili için geri sayım hızlandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yoğun geçen ders dönemine kısa bir mola vermeye hazırlanırken veliler de tatil planlarını netleştirmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birinci dönem ara tatil tarihleri belli oldu. Takvime göre hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler tam 9 gün tatil yapacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? Okullar hangi gün kapanacak ve ne zaman açılacak? İşte 2026 Kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihleri ile MEB takvimine ilişkin merak edilenler…
Kasım ayının ilk haftası geride kalırken gözler 2026 Kasım ara tatili için MEB takvimine çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk aylarını geride bırakan öğrenciler, kısa bir dinlenme dönemi için geri sayıma geçmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre birinci dönem ara tatili kasım ayında yapılacak. Tatilin hafta sonlarıyla birleşmesi sayesinde öğrenciler derslere dokuz gün ara verecek. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İlk ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? İşte 2026-2027 MEB takvimi ile birinci dönem ara tatil tarihleri…
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son derslerine girdikten sonra ara tatile çıkacak.
KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
MEB takviminde birinci dönem ara tatili beş iş günü olarak yer alıyor. Ancak tatil öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da hesaba katıldığında öğrenciler toplam 9 gün derslere ara verecek.
ARA TATİLDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ara tatilinin bitmesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim 23 Kasım 2026 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
Birinci dönem ise 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, ilk dönemin tamamlanmasının ardından iki haftalık sömestr tatiline çıkacak. İkinci dönem dersleri ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Öğrenciler, mart ayındaki ara tatilde de hafta sonları dahil toplam dokuz gün okula gitmeyecek. İkinci ara tatilin ardından dersler 15 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2027 YAZ TATİLİ TARİHİ
2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.
Böylece öğrenciler ikinci dönemin tamamlanmasıyla yaz tatiline başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin okul açılış tarihleri ise MEB tarafından duyurulacak takvimle belli olacak.