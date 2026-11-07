KASIM ARA TATİLİ YAKLAŞIYOR! İlk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 takvimi ile 1. dönem ara tatili tarihleri!

Kasım ayının ilk haftası geride kalırken gözler 2026 Kasım ara tatili için MEB takvimine çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk aylarını geride bırakan öğrenciler, kısa bir dinlenme dönemi için geri sayıma geçmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre birinci dönem ara tatili kasım ayında yapılacak. Tatilin hafta sonlarıyla birleşmesi sayesinde öğrenciler derslere dokuz gün ara verecek. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İlk ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? İşte 2026-2027 MEB takvimi ile birinci dönem ara tatil tarihleri…