Kasım ara tatili ne zaman? 2026-2027 MEB Kasım ara tatili tarihleri belli oldu!
2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin merakla beklediği kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan çalışma takvimiyle birlikte birinci dönem ara tatilinin tarihleri belli oldu. Takvime göre öğrenciler kasım ayında beş günlük ara tatil yapacak. Ara tatil öncesinde öğrenciler ve veliler, okulların hangi tarihte kapanacağını ve derslerin ne zaman yeniden başlayacağını araştırıyor. Peki Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar hangi gün açılacak? İşte 2026-2027 MEB kasım ara tatili takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini yayımlayarak okulların açılış, ara tatil ve kapanış tarihlerini duyurdu. Öğrenciler, tatil öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birlikte dokuz günlük bir dinlenme fırsatı bulacak. Ara tatilin tamamlanmasının ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Peki 2026 kasım ara tatili kaç gün sürecek ve öğrenciler okula ne zaman dönecek? İşte MEB'in açıkladığı takvime göre kasım ara tatili, okul açılış tarihi ve yarıyıl tatiline ilişkin ayrıntılar...
KASIM ARA TATİLİ 2026 NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerini tamamladıktan sonra hafta sonu tatiline girecek. Böylece hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 günlük bir tatil yapmış olacak. MEB'in resmi açıklamasında da ilk ara tatilin 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi.
İLK ARA TATİL SONRASI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ara tatilinin 20 Kasım Cuma günü sona ermesinin ardından öğrenciler hafta sonunu geçirecek. Okullarda dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak. Böylece birinci dönem kaldığı yerden devam edecek.
2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak. Sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrencilerin eğitim öğretim yılı içerisindeki ikinci ara tatili ise mart ayında yapılacak. MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle ikinci ara tatilde de öğrenciler 9 günlük dinlenme fırsatı bulacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. MEB'in açıkladığı resmi çalışma takviminde eğitim öğretim yılının bitiş tarihi 25 Haziran olarak yer alıyor.
2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ
2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin takip edeceği önemli tatil tarihleri şöyle:
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027