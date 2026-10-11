Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini yayımlayarak okulların açılış, ara tatil ve kapanış tarihlerini duyurdu. Öğrenciler, tatil öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birlikte dokuz günlük bir dinlenme fırsatı bulacak. Ara tatilin tamamlanmasının ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Peki 2026 kasım ara tatili kaç gün sürecek ve öğrenciler okula ne zaman dönecek? İşte MEB'in açıkladığı takvime göre kasım ara tatili, okul açılış tarihi ve yarıyıl tatiline ilişkin ayrıntılar...