MEB 2026 ara tatil takvimi: Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimiyle öğrencilerin kasım ara tatili tarihleri belli oldu. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 gün okuldan uzak kalacak. Ara tatil öncesinde öğrenciler ve veliler, okulların hangi tarihte yeniden açılacağını araştırıyor. Tatil döneminde öğretmenlerin çalışma takvimi de öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak? İşte 2026-2027 MEB kasım ara tatili tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayımlayarak birinci dönem ara tatil tarihlerini duyurdu. Ara tatilin hafta sonlarıyla birleşmesi sayesinde öğrenciler için dokuz günlük bir dinlenme süresi oluşacak. Tatilin sona ermesinin ardından eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Peki 2026 Kasım ara tatili hangi gün başlayacak ve öğrenciler okula ne zaman dönecek? İşte ara tatil takvimi...
KASIM ARA TATİLİ 2026 NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerini tamamladıktan sonra hafta sonu tatiline girecek. Böylece hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 günlük bir tatil yapmış olacak. MEB'in resmi açıklamasında da ilk ara tatilin 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi.
İLK ARA TATİL SONRASI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ara tatilinin 20 Kasım Cuma günü sona ermesinin ardından öğrenciler hafta sonunu geçirecek. Okullarda dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak. Böylece birinci dönem kaldığı yerden devam edecek.
2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak. Sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrencilerin eğitim öğretim yılı içerisindeki ikinci ara tatili ise mart ayında yapılacak. MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle ikinci ara tatilde de öğrenciler 9 günlük dinlenme fırsatı bulacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. MEB'in açıkladığı resmi çalışma takviminde eğitim öğretim yılının bitiş tarihi 25 Haziran olarak yer alıyor.
2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ
2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin takip edeceği önemli tatil tarihleri şöyle:
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027