Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayımlayarak birinci dönem ara tatil tarihlerini duyurdu. Ara tatilin hafta sonlarıyla birleşmesi sayesinde öğrenciler için dokuz günlük bir dinlenme süresi oluşacak. Tatilin sona ermesinin ardından eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Peki 2026 Kasım ara tatili hangi gün başlayacak ve öğrenciler okula ne zaman dönecek? İşte ara tatil takvimi...