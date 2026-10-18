Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MEB 2026 ara tatil takvimi: Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

        MEB 2026 ara tatil takvimi: Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

        2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimiyle öğrencilerin kasım ara tatili tarihleri belli oldu. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 gün okuldan uzak kalacak. Ara tatil öncesinde öğrenciler ve veliler, okulların hangi tarihte yeniden açılacağını araştırıyor. Tatil döneminde öğretmenlerin çalışma takvimi de öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak? İşte 2026-2027 MEB kasım ara tatili tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 01:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayımlayarak birinci dönem ara tatil tarihlerini duyurdu. Ara tatilin hafta sonlarıyla birleşmesi sayesinde öğrenciler için dokuz günlük bir dinlenme süresi oluşacak. Tatilin sona ermesinin ardından eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Peki 2026 Kasım ara tatili hangi gün başlayacak ve öğrenciler okula ne zaman dönecek? İşte ara tatil takvimi...

        2

        KASIM ARA TATİLİ 2026 NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerini tamamladıktan sonra hafta sonu tatiline girecek. Böylece hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 günlük bir tatil yapmış olacak. MEB'in resmi açıklamasında da ilk ara tatilin 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi.

        3

        İLK ARA TATİL SONRASI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Kasım ara tatilinin 20 Kasım Cuma günü sona ermesinin ardından öğrenciler hafta sonunu geçirecek. Okullarda dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak. Böylece birinci dönem kaldığı yerden devam edecek.

        4

        2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak. Sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

        5

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        Öğrencilerin eğitim öğretim yılı içerisindeki ikinci ara tatili ise mart ayında yapılacak. MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle ikinci ara tatilde de öğrenciler 9 günlük dinlenme fırsatı bulacak.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. MEB'in açıkladığı resmi çalışma takviminde eğitim öğretim yılının bitiş tarihi 25 Haziran olarak yer alıyor.

        6

        2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

        2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin takip edeceği önemli tatil tarihleri şöyle:

        Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

        Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

        İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

        Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başkent'te mevsimin ilk karı Işık Dağı'na yağdı

        Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren başkentte mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü

        #MEB
        #İlk ara tatil
        #kasım ara tatili
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selden etkilenen esnafa 80 milyon lira
        Selden etkilenen esnafa 80 milyon lira
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        36 il için meteorolojik uyarı
        36 il için meteorolojik uyarı
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        "Oyuncularla aramda bir problem yok"
        "Oyuncularla aramda bir problem yok"
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Özer Çak yazdı: VAR kararı ve Taylor’ın sınavı!
        Özer Çak yazdı: VAR kararı ve Taylor’ın sınavı!
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Balık tutarken timsah saldırısında öldü
        Balık tutarken timsah saldırısında öldü
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Galatasaray Gençlerbirliği'ne 8 yıldır kaybetmiyor
        Galatasaray Gençlerbirliği'ne 8 yıldır kaybetmiyor
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"