KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU! TÜİK verileri ile 2026 Kasım ayı kira zammı ne kadar oldu, yüzde kaç? 15, 20, 25 bin TL kira ödeyenler ne kadar verecek?

Kasım 2026 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım Salı günü açıkladığı enflasyon rakamlarıyla belli oldu. Ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yayımlanmasının ardından konut ve çatılı iş yeri kiralarında uygulanabilecek yeni zam tavanı netleşti. Kasım ayında sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar yeni kira bedellerini hesaplamaya başladı. Türk Borçlar Kanunu'na göre kira artışlarında TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınıyor. Peki, Kasım 2026 kira zammı yüzde kaç oldu? 10 bin, 15 bin, 20 bin, 25 bin ve 30 bin TL kira ödeyenler ne kadar verecek? İşte TÜİK verileri ile 2026 Kasım ayı kira artış oranı ve ev/iş yeri kira zammı hesaplama tablosu…