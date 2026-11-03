KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU! TÜİK verileri ile 2026 Kasım ayı kira zammı ne kadar oldu, yüzde kaç? 15, 20, 25 bin TL kira ödeyenler ne kadar verecek?
2026 Kasım ayı kira artış oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği ekim ayı enflasyon verilerini duyurdu. Böylece kasım ayında konut ve iş yerlerine yapılabilecek en yüksek artış oranı netleşti. Yeni oranla birlikte kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşların ödeyeceği tutarlar yeniden hesaplandı. Peki, Kasım 2026 kira artış oranı yüzde kaç oldu? Ev sahibi kiraya en fazla ne kadar zam yapabilir? 15 bin, 20 bin, 25 bin ve 30 bin TL kira ödeyenlerin yeni kira bedeli ne kadar olacak? İşte TÜİK 2026 Kasım ayı kira zam oranı ve ev/iş yeri kira zammı hesaplama tablosu…
Kasım 2026 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Kasım Salı günü açıkladığı enflasyon rakamlarıyla belli oldu. Ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yayımlanmasının ardından konut ve çatılı iş yeri kiralarında uygulanabilecek yeni zam tavanı netleşti. Kasım ayında sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar yeni kira bedellerini hesaplamaya başladı. Türk Borçlar Kanunu'na göre kira artışlarında TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınıyor. Peki, Kasım 2026 kira zammı yüzde kaç oldu? 10 bin, 15 bin, 20 bin, 25 bin ve 30 bin TL kira ödeyenler ne kadar verecek? İşte TÜİK verileri ile 2026 Kasım ayı kira artış oranı ve ev/iş yeri kira zammı hesaplama tablosu…
2026 EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Buna göre, TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,58 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,52 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,23 artış olarak gerçekleşti.
KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kasım ayında konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerini yenileyecek vatandaşlar için uygulanabilecek yasal zam tavanı belli oldu.
TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan Kasım 2026 kira artış oranı yüzde 31,23 olarak belirlendi.
KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA TABLOSU
Mevcut kira: 10.000 TL
Zam oranı: %31,23
Zam tutarı: 3.123 TL
Yeni kira: 13.123 TL
Mevcut kira: 15.000 TL
Zam oranı: %31,23
Zam tutarı: 4.684,50 TL
Yeni kira: 19.684,50 TL
Mevcut kira: 20.000 TL
Zam oranı: %31,23
Zam tutarı: 6.246 TL
Yeni kira: 26.246 TL
Mevcut kira: 25.000 TL
Zam oranı: %31,23
Zam tutarı: 7.807,50 TL
Yeni kira: 32.807,50 TL
Mevcut kira: 30.000 TL
Zam oranı: %31,23
Zam tutarı: 9.369 TL
Yeni kira: 39.369 TL
Mevcut kira: 35.000 TL
Zam oranı: %31,23
Zam tutarı: 10.930,50 TL
Yeni kira: 45.930,50 TL
Mevcut kira: 40.000 TL
Zam oranı: %31,23
Zam tutarı: 12.492 TL
Yeni kira: 52.492 TL
EKİM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜİK'in 5 Ekim 2026 tarihinde açıkladığı eylül ayı enflasyon verilerine göre TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 arttı. TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 31,49 olarak gerçekleşti.
Böylece ekim ayında kira sözleşmesini yenileyen konut ve çatılı iş yeri kiracıları için uygulanabilecek en yüksek zam oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi. Bir önceki ay olan eylülde ise kira artış oranı yüzde 31,79 seviyesindeydi.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Konut ve çatılı iş yeri kiralarında uygulanabilecek zam oranı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesine göre belirleniyor. Buna göre yenilenen kira dönemlerinde yapılacak artış, TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını aşamıyor.
Örneğin mevcut kira bedeli 20 bin TL olan bir konutta, yeni kira tutarı kasım ayı için açıklanan yasal artış oranının mevcut kira bedeline uygulanmasıyla hesaplanıyor.
Kiracı ve ev sahibi, yasal sınırın altında bir artış üzerinde anlaşabiliyor
EV SAHİBİ KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
Kasım ayında yenilenecek konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde, genel kural olarak TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalaması üst sınır kabul ediliyor.
Ev sahipleri, kira sözleşmesi yenileme dönemlerinde bu sınırın üzerinde artışı tek taraflı olarak uygulayamıyor. Ancak beş yıldan uzun süren veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde, kanunda belirtilen şartlarla mahkeme yoluyla kira bedelinin yeniden belirlenmesi mümkün olabiliyor.