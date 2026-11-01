Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı izle: Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA'YA KARŞI ZORLANIYOR

Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde lacivert-beyazlılara 2-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2024-2025 sezonunda ise sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Tarafların geçen sezon oynadığı müsabakalarda da Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, evinde 2-1 galip geldi.

DEPLASMANDA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı dört deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet elde etti. Ligin ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, 4. haftada oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında ise deplasmanda Amed Sportif Faaliyetlere 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 8. haftada da Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı. Beşiktaş, böylelikle bu sezon deplasmandaki 12 muhtemel puanın 3'üne ulaşabildi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında kazanarak deplasmanda yaşadığı sorunları unutmak istiyor.

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