Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı izle: Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı yayında izleyiciyle buluşacak. Reşat Onur Coşkunses'in karşılaşmayı yöneteceği Kasımpaşa Beşiktaş maçını canlı yayında takip etmek isteyenler ''Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı nasıl ve nereden izlenir?'' sorusuna yanıt arıyor. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor. Peki Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Kasımpaşa Beşiktaş maçı tarihi, saati ve yayın bilgileri…
Kasımpaşa Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Bu akşam Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesini hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak. Peki Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta ve canlı hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı yayın detayları
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Kasımpaşa karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Poku, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Baldursson, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Elson Mendes, Ali Yavuz Kol, Benedyczak.
BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA'YA KARŞI ZORLANIYOR
Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde lacivert-beyazlılara 2-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2024-2025 sezonunda ise sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Tarafların geçen sezon oynadığı müsabakalarda da Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, evinde 2-1 galip geldi.
DEPLASMANDA 1 GALİBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı dört deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet elde etti. Ligin ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, 4. haftada oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında ise deplasmanda Amed Sportif Faaliyetlere 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 8. haftada da Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı. Beşiktaş, böylelikle bu sezon deplasmandaki 12 muhtemel puanın 3'üne ulaşabildi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında kazanarak deplasmanda yaşadığı sorunları unutmak istiyor.
*Beşiktaş Kasımpaşa maçı izlemek için beIN Sports aboneliğinin bulunması gerekiyor. Mücadele şifresiz olarak yayınlanmayacak.