Kiliselerde kutsal su kabı olarak dev deniz kabukları kullanılmış

ADI TACLOBO, DÜNYANIN EN İRİ KABUKLUSU

Kabuğun doğru adı "taclobo". İspanyolca sözlüğe girmiş sayılı Filipin kökenli kelimeden biri; Tagalogca'da "açılamayacak kadar kapalı bir şey" anlamına geliyor. Ait olduğu tür Güneydoğu Asya'ya özgü Tridacna gigas, yani yeryüzünün en büyük çift kabuklu yumuşakçası.

Kiliselerde görülen örnekler çoğunlukla 80-90 santimetre, bazıları neredeyse bir metreyi buluyor. Tür daha da irileşebiliyor: azami boyu bir buçuk metre, kabuğun ağırlığı 300 kiloya kadar çıkıyor. Bu iri yumuşakçanın kabuğu, İspanya'da kutsal suyun konduğu kaba dönüşmüş.

BU DEVLER İSPANYA'YA NASIL ULAŞTI?

Kabukların hepsi Filipinler'den geliyor, çünkü İspanya'nın orada bir kolonisi vardı. 16 ve 17. yüzyıla ait kroniklerde, kabukların adada İspanyol rahipler eliyle kutsal su kabı olarak kullanıldığı yazıyor. Kiliselere ulaşanlarsa 18 ve 19. yüzyılda, binlerce kilometre yol kateden gemilerle taşınmış.

Eo çevresindeki yoğunluğun bir anahtarı, Pérez-Campoamor'a göre Ribadeo limanı olabilir. Deniz taşımacılığının hâkim olduğu dönemde Ribadeo, Lugo iline ve Asturya'nın batısına mal dağıtan önemli bir merkezmiş. Kente haftada bir Bilbao-Barcelona seferi yapan, tarifeli otobüs kadar düzenli işleyen bir gemi uğruyordu. Barcelona'da ise Manila'ya giden başka bir gemi vardı. Ayrıca bölgede Filipinler'le bağı olan çok sayıda din adamı yaşıyordu; tarihçi, kabukların büyük olasılıkla bu deniz hattı ve bu bağlantılar üzerinden bölgeye ulaştığını düşünüyor.