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        Haberler Bilgi Ekonomi Kira artış oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Ekim 2026 kira artış oranı yüzde kaç zamlanacak?

        Kira artış oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Ekim 2026 kira artış oranı yüzde kaç zamlanacak?

        TÜİK tarafından Eylül ayına ilişkin enflasyon oranı duyurulacak. Eylül ayı enflasyon verileri, ekim ayında yenilenecek kira sözleşmeleri açısından da önem taşıyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri kira artış oranında önemli rol oynuyor. Özellikle kiracılar, ev sahipleri, memur ve emekliler, ekim ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Peki kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekim 2026 kira artış oranı yüzde kaç zamlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 23:24 Güncelleme:
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        1

        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı eylül ayı enflasyonu için geri sayım başladı. Bu açıklama ile birlikte ekim ayında geçerli olacak kira artış oranı da netleşecek. Peki, 2026 ekim kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

        2

        KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2026 Eylül ayı enflasyon verileri 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Verilerin yayımlanmasıyla birlikte ekim ayı kira artış oranı da belli olacak.

        EYLÜL 2026 KİRA ZAMMI NASILDI?

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 31,51 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 31,79 oldu.

        Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 31,79 zam yapılacak.

        Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 31,90 olarak gerçekleşmişti.

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        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

        Türkiye'de konut ve iş yeri kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin 12 aylık ortalama değişim oranına göre hesaplanır

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        #kira zammı
        #kira artış oranı
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