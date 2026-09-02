Kira zammı hesaplama Eylül 2026 TÜİK: Eylül kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Eylül 2026 kira artış oranı için ev sahipleri ve kiracılar TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine odaklandı. Her ay kira sözleşmesi yenilenen milyonlarca kiracı, Eylül ayında uygulanacak kira zammı oranını araştırıyor. Kira artış oranının belirlenmesinde 12 aylık ortalama TÜFE verisi esas alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos 2026 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Eylül ayı kira artış oranı da netleşecek. Ağustos ayında uygulanacak kira artış oranı ise yüzde 31,90 olarak belirlenmişti. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı Eylül 2026'da yüzde kaç olacak? İşte, Eylül 2026 kira zammı hesaplama...
Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar, uygulanacak yeni kira artış oranını bekliyor. Eylül 2026 kira zammı oranı, TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Yasal kira artış oranı, konut ve iş yeri kiralarında sözleşmenin yenilendiği tarihte geçerli olan 12 aylık ortalama TÜFE değişimine göre hesaplanıyor. Bu nedenle Eylül ayında uygulanacak kira zammı için Ağustos enflasyon verileri önem taşıyor. Ev sahipleri ve kiracılar, açıklanacak oranın ardından mevcut kira bedeli üzerinden yeni kira tutarını hesaplayabilecek. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı Eylül 2026'da yüzde kaç olacak? İşte, Eylül kira artış oranı ve kira zammı hesaplama yöntemi...
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eylül 2026 kira artış oranı, TÜİK'in Ağustos 2026 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte belli olacak. TÜİK takvimine göre Ağustos ayı enflasyon verilerinin 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 12 aylık ortalama TÜFE değişimi de netleşecek. Böylece Eylül ayında kira sözleşmesi yenilenen konut ve iş yerleri için uygulanabilecek yasal kira artış oranı belli olacak.
EYLÜL 2026 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Eylül 2026 kira artış oranı henüz kesinleşmedi. Oran, TÜİK tarafından açıklanacak Ağustos 2026 enflasyon verilerindeki 12 aylık ortalama TÜFE değişimine göre belirlenecek.
Bu nedenle Eylül ayında uygulanacak kira zammının yüzde kaç olacağı, 3 Eylül'de açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanacak.
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI 2026 NE KADAR OLDU?
Ağustos 2026'da kira sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen 12 aylık ortalama TÜFE değişimi, Ağustos ayında uygulanacak kira artış oranının yüzde 31,90 olmasını sağladı.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?
Kira artış oranı, kira sözleşmesinin yenilendiği dönemde geçerli olan yasal üst sınır üzerinden belirleniyor. Bu hesaplamada TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı esas alınıyor.
Dolayısıyla Eylül ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar için Ağustos ayı enflasyon verileri belirleyici olacak.