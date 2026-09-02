Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar, uygulanacak yeni kira artış oranını bekliyor. Eylül 2026 kira zammı oranı, TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Yasal kira artış oranı, konut ve iş yeri kiralarında sözleşmenin yenilendiği tarihte geçerli olan 12 aylık ortalama TÜFE değişimine göre hesaplanıyor. Bu nedenle Eylül ayında uygulanacak kira zammı için Ağustos enflasyon verileri önem taşıyor. Ev sahipleri ve kiracılar, açıklanacak oranın ardından mevcut kira bedeli üzerinden yeni kira tutarını hesaplayabilecek. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı Eylül 2026'da yüzde kaç olacak? İşte, Eylül kira artış oranı ve kira zammı hesaplama yöntemi...