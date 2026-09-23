Kırtasiye desteği başvurusu: 2026 Kırtasiye yardım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ödenir.

KIRTASİYE YARDIMI DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı, Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir defa olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toplu olarak ödenir.

Kırtasiye yardımı başvurusunda bulunmak için şartları sağlayanların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek yoktur.

Başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır.