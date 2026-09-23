Kırtasiye desteği başvurusu: 2026 Kırtasiye yardım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye desteği başvuruları gündeme gelmeye başladı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının derslerde kullandığı araç-gereçlerin karşılanması için maddi destekte bulunması amacıyla sağlanan kırtasiye yardımı ödeme işlemleri toplu olarak gerçekleştiriliyor. Peki, kırtasiye yardım desteği başvurusu ne zaman, kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Kırtasiye yardımı yeni eğitim döneminin başlamasıyla merak ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının derslerde kullandığı araç-gereçlerin karşılanması için maddi destekte bulunuluyor. Bu yardımlar, öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamalarına ve derslerine daha iyi odaklanmalarına yardımcı oluyor. Peki, kırtasiye yardım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kırtasiye yardımı 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ödenir.
KIRTASİYE YARDIMI DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Kırtasiye yardımı, Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir defa olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toplu olarak ödenir.
Kırtasiye yardımı başvurusunda bulunmak için şartları sağlayanların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek yoktur.
Başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır.
KIRTASİYE YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,
2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,
2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,
Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.