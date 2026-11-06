Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KIZILCIK ŞERBETİ BELGİN KİMDİR? Kızılcık Şerbeti’nin Belgin Hala’sı Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

        KIZILCIK ŞERBETİ BELGİN KİMDİR? Kızılcık Şerbeti’nin Belgin Hala’sı Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

        Show TV'nin ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Her Cuma akşam izleyici karşısına çıkan diziye usta oyuncu Laçin Ceylan dahil oldu. Ceylan, dizide Belgin Hala karakterine hayat verecek. Kıvılcım'ın hayatına beklenmedik bir şekilde girecek olan Belgin, daha ekrana gelmeden izleyicilerin merakını artırdı. Güçlü kişiliği ve geçmişiyle dikkat çeken karakteri canlandıran Laçin Ceylan'ın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti Belgin kimdir, Kıvılcım'ın nesi oluyor? Kızılcık Şerbeti'nin Belgin Hala'sı Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 15:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Laçin Ceylan, Show TV'nin Gold Film imzalı dizisine Belgin Hala karakteriyle katıldı. Kıvılcım'ın ailesiyle bağlantılı olan yeni karakterin gelişi, evde yaşanan olayların seyrinde önemli bir yer tutacak. Belgin karakterinin yanı sıra uzun yıllardır tiyatro sahnelerinde, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol alan Laçin Ceylan'ın hayatı ve kariyeri dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Belgin kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Belgin Hala’sı Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar…

        2

        LAÇİN CEYLAN KIZILCIK ŞERBETİ’NİN KADROSUNDA!

        Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna usta oyuncu Laçin Ceylan dahil oldu.

        Ceylan, Gold Film imzalı dizinin 6 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Belgin Hala karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

        3

        KIZILCIK ŞERBETİ BELGİN HALA KİMDİR?

        Kızılcık Şerbeti dizisinde Belgin, Kıvılcım'ın halasıdır. Emekli bir emniyet müdürü olan Belgin, şehir dışından çat kapı gelerek Kıvılcım'ın evindeki çalkantılı olayların tam ortasında yer alacak.

        Hayat dolu, dobra, esprili ve güçlü kişiliğiyle öne çıkan Belgin Hala, yaşanan gelişmeler karşısında yeğeni Kıvılcım'ın yanında durarak ona destek verecek.

        4

        LAÇİN CEYLAN KİMDİR?

        Laçin Ceylan 25 Kasım 1965 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji’nden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

        Diyarbakır ve Ankara Devlet Tiyatroları’nda görev alan Laçin Ceylan, 2006 yılında Levent Öktem ve Nihat İleri ile Bi Tiyatro’yu kurdu. ‘’Etna: Bedendeki Kuyu’’ adlı oyundaki performansıyla Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldı.

        Tiyatro sahnelerindeki çalışmalarının yanı sıra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol alan Ceylan, özellikle Hatırla Sevgili, Gümüş ve Gece Yürüyüşü gibi yapımlardaki performanslarıyla tanındı.

        5

        LAÇİN CEYLAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

        2001 – Karanlıkta Koşanlar

        2004 – Gece Yürüyüşü

        2005 – Gümüş

        2006 – Hatırla Sevgili

        2009 – İstanbul Çocukları

        2010 – Gönülçelen

        2011 – Her Şeye Rağmen

        2011 – Ay Tutulması

        2013 – Benim Hala Umudum Var

        2013 – Galip Derviş

        2015 – Çilek Kokusu

        2017 – Aşk ve Gurur

        2018 – İnsanlık Suçu

        2019 – Aşk Ağlatır

        2022 – Camdaki Kız

        2023 – Yüz Yıllık Mucize

        2024 – Gaddar

        2024 – Kimler Geldi Kimler Geçti

        2026 – Kızılcık Şerbeti

        LAÇİN CEYLAN’IN ROL ALDIĞI FİLMLER

        1992 – Kurşun Adres Sormaz

        1998 – Kaçıklık Diploması

        2007 – Doğunun Hatırladıkları

        2009 – 11'e 10 Kala

        2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar

        2011 – Saklı Hayatlar

        2012 – Gözetleme Kulesi

        2015 – Delibal

        2017 – Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

        2018 – Her Şey Seninle Güzel

        2018 – Lady Winsley’i Kim Öldürdü?

        2022 – Ayna Ayna

        2022 – Aşıklar Bayramı

        ÖNERİLEN VİDEO

        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 5 kişinin cesedi bulundu!

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.(İHA)

        #laçin ceylan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Avrupa'da hava trafiğine bomba ihbarları engeli
        Avrupa'da hava trafiğine bomba ihbarları engeli
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Hayat arkadaşı entübe edildi
        Hayat arkadaşı entübe edildi
        33 senelik izin parası Yargıtay'dan döndü
        33 senelik izin parası Yargıtay'dan döndü
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler!
        Yaşlılara bakım merkezinde dehşeti yaşatmışlardı! İstenen ceza belli oldu
        Yaşlılara bakım merkezinde dehşeti yaşatmışlardı! İstenen ceza belli oldu
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!
        Bıçakladığı sevgilisi kaçıp yardım isteyince tekrar bıçakladı!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı