KIZILCIK ŞERBETİ BELGİN KİMDİR? Kızılcık Şerbeti’nin Belgin Hala’sı Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Show TV'nin ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Her Cuma akşam izleyici karşısına çıkan diziye usta oyuncu Laçin Ceylan dahil oldu. Ceylan, dizide Belgin Hala karakterine hayat verecek. Kıvılcım'ın hayatına beklenmedik bir şekilde girecek olan Belgin, daha ekrana gelmeden izleyicilerin merakını artırdı. Güçlü kişiliği ve geçmişiyle dikkat çeken karakteri canlandıran Laçin Ceylan'ın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti Belgin kimdir, Kıvılcım'ın nesi oluyor? Kızılcık Şerbeti'nin Belgin Hala'sı Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...
Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Laçin Ceylan, Show TV'nin Gold Film imzalı dizisine Belgin Hala karakteriyle katıldı. Kıvılcım'ın ailesiyle bağlantılı olan yeni karakterin gelişi, evde yaşanan olayların seyrinde önemli bir yer tutacak. Belgin karakterinin yanı sıra uzun yıllardır tiyatro sahnelerinde, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol alan Laçin Ceylan'ın hayatı ve kariyeri dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Belgin kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Belgin Hala’sı Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar…
LAÇİN CEYLAN KIZILCIK ŞERBETİ’NİN KADROSUNDA!
Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna usta oyuncu Laçin Ceylan dahil oldu.
Ceylan, Gold Film imzalı dizinin 6 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Belgin Hala karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
KIZILCIK ŞERBETİ BELGİN HALA KİMDİR?
Kızılcık Şerbeti dizisinde Belgin, Kıvılcım'ın halasıdır. Emekli bir emniyet müdürü olan Belgin, şehir dışından çat kapı gelerek Kıvılcım'ın evindeki çalkantılı olayların tam ortasında yer alacak.
Hayat dolu, dobra, esprili ve güçlü kişiliğiyle öne çıkan Belgin Hala, yaşanan gelişmeler karşısında yeğeni Kıvılcım'ın yanında durarak ona destek verecek.
LAÇİN CEYLAN KİMDİR?
Laçin Ceylan 25 Kasım 1965 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji’nden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.
Diyarbakır ve Ankara Devlet Tiyatroları’nda görev alan Laçin Ceylan, 2006 yılında Levent Öktem ve Nihat İleri ile Bi Tiyatro’yu kurdu. ‘’Etna: Bedendeki Kuyu’’ adlı oyundaki performansıyla Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldı.
Tiyatro sahnelerindeki çalışmalarının yanı sıra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol alan Ceylan, özellikle Hatırla Sevgili, Gümüş ve Gece Yürüyüşü gibi yapımlardaki performanslarıyla tanındı.
LAÇİN CEYLAN’IN OYNADIĞI DİZİLER
2001 – Karanlıkta Koşanlar
2004 – Gece Yürüyüşü
2005 – Gümüş
2006 – Hatırla Sevgili
2009 – İstanbul Çocukları
2010 – Gönülçelen
2011 – Her Şeye Rağmen
2011 – Ay Tutulması
2013 – Benim Hala Umudum Var
2013 – Galip Derviş
2015 – Çilek Kokusu
2017 – Aşk ve Gurur
2018 – İnsanlık Suçu
2019 – Aşk Ağlatır
2022 – Camdaki Kız
2023 – Yüz Yıllık Mucize
2024 – Gaddar
2024 – Kimler Geldi Kimler Geçti
2026 – Kızılcık Şerbeti
LAÇİN CEYLAN’IN ROL ALDIĞI FİLMLER
1992 – Kurşun Adres Sormaz
1998 – Kaçıklık Diploması
2007 – Doğunun Hatırladıkları
2009 – 11'e 10 Kala
2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar
2011 – Saklı Hayatlar
2012 – Gözetleme Kulesi
2015 – Delibal
2017 – Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
2018 – Her Şey Seninle Güzel
2018 – Lady Winsley’i Kim Öldürdü?
2022 – Ayna Ayna
2022 – Aşıklar Bayramı