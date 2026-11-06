KIZILCIK ŞERBETİ BELGİN KİMDİR? Kızılcık Şerbeti’nin Belgin Hala’sı Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Laçin Ceylan, Show TV'nin Gold Film imzalı dizisine Belgin Hala karakteriyle katıldı. Kıvılcım'ın ailesiyle bağlantılı olan yeni karakterin gelişi, evde yaşanan olayların seyrinde önemli bir yer tutacak. Belgin karakterinin yanı sıra uzun yıllardır tiyatro sahnelerinde, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde rol alan Laçin Ceylan'ın hayatı ve kariyeri dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Belgin kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Belgin Hala’sı Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar…