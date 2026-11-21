Kocaelispor-Fenerbahçe maçı canlı izle: Kocaelispor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı şifreli mi, şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek ve ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Ev sahibi Kocaelispor ise taraftarının desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Geçtiğimiz hafta Çorum FK deplasmanından 5-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, Kocaeli'de de kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Mücadele öncesinde iki takımın muhtemel ilk 11'leri, eksik futbolcuları ve maç kadrosu merak ediliyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kocaelispor-Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi...
Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci maçını kazanarak çıkışını sürdürmek isterken Kocaelispor kendi sahasında sürpriz peşinde olacak. Karşılaşma öncesinde Kocaelispor-Fenerbahçe maç saati ve yayıncı kuruluşu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Kocaelispor-Fenerbahçe maçı izle ekranı...
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için karşılaşmanın yayın bilgileri şöyle:
- Maç: Kocaelispor-Fenerbahçe
- Tarih: 21 Kasım 2026 Cumartesi
- Saat: 19.00
- Organizasyon: Trendyol Süper Lig 12. hafta
- Stadyum: Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu
- Yayın: beIN SPORTS 1
- İnternet yayını: TOD
İLK 11'LER AÇIKLANDI
Kocaelispor: Serhat, Uğur Kaan, Dijksteel, Maglica, Rivas, Berkan, Tayfur, Susoho, Sousa, Baku, Agyei.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku.
FENERBAHÇE'DE HEDEF GALİBİYET SERİSİ
Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmasında Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup ederek moral kazandı. Sarı-lacivertliler, Kocaelispor karşısında da kazanarak yeni teknik direktörüyle üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor.
Ligde 11 maç sonunda 19 puan toplayan Fenerbahçe, Kocaeli deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Sarı-lacivertli ekip, kazanması halinde üst sıralardaki yarışta önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.
KOCAELİSPOR'DA HEDEF TARAFTARI ÖNÜNDE KAZANMAK
Ev sahibi Kocaelispor, Fenerbahçe karşısında saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyor. Yeşil-siyahlı ekip, geçen hafta Eyüpspor deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından güçlü rakibi karşısında da puan veya puanlar hedefliyor.
İki takım da 11 haftada 19 puan toplarken karşılaşma, lig sıralaması açısından da önem taşıyor. Kocaelispor-Fenerbahçe mücadelesinde alınacak sonuç, iki ekibin üst sıralardaki konumunu doğrudan etkileyecek.