Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Konyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, Osimhen oynayacak mı? Konyaspor-GS maçı izle

        Konyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, Osimhen oynayacak mı? Konyaspor-GS maçı izle

        Konyaspor-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım, sahadan üç puanla ayrılmak için mücadele edecek. Fenerbahçe derbisini kazanarak liderliğini sürdüren Galatasaray, Konya deplasmanında galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Ev sahibi Konyaspor ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan arayacak. Futbolseverler, kritik mücadele öncesinde Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasının maç saatini ve canlı yayın bilgisini gündemine aldı. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Osimhen oynayacak mı? İşte Konyaspor-GS maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 18:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Konyaspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki yerini korumak için deplasmanda galibiyet ararken Konyaspor da kendi sahasında avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşma öncesinde Osimhen'in oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı? İşte Konyaspor-Galatasaray maçı izle bilgisi...

        2

        KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yapılacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli yayın kapsamında izleyicilerle buluşacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, TOD platformundaki yayın seçeneklerini değerlendirebilecek.

        4

        KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

        Konyaspor-GS maçı canlı izle ekranı için yayıncı kuruluşun televizyon ve dijital platform seçenekleri kullanılabilecek. Karşılaşmayı yasal olarak canlı izlemek isteyenlerin beIN Sports veya TOD üzerinden ilgili yayın paketine erişimi bulunması gerekiyor. Maçın canlı skorunu ve dakika dakika gelişmelerini ise spor haberleri ve canlı skor ekranlarından takip etmek mümkün olacak.

        5

        GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

        Galatasaray, Süper Lig’in geride kalan dokuz haftasında topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1’lik derbi galibiyetinin ardından Konya deplasmanından da üç puanla dönmeyi amaçlıyor. Konyaspor ise taraftarının desteğiyle sahasında puan veya puanlar alarak ligde üst sıralara yükselmek istiyor.

        6

        OSİMHEN OYNAYACAK MI?

        Konyaspor maçı için Konya'ya ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen ikinci çocuğu dünyaya geldiği için kafilede yer almadı. Nijeryalı golcü, bugün takıma katıldı.

        HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre, Victor Osimhen, ailevi bir sebepten ötürü bugün kafileyle birlikte Konya'ya gitmedi. Nijeryalı futbolcu 30 Ekim Cuma günü (Bugün) Konya'da olacak.

        7

        MUHTEMEL 11'LER

        Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Dompe, Muleka

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Singo, Eren, Torreira (İlkay), Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 29 Ekim 2026 (Cumhuriyet Yolunda Yaşanan Zorluklar Nasıl Aşıldı?)

        Cumhuriyet'in 103. Yılı Kutlu Olsun! Türk dünyası Ankara'da buluşuyor. Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıkacak. Cumhuriyet hep "Atatürk" ile anıldı. Dönemin gazete ve dergileri Cumhuriyet'e giden yolu yazdı. On binler Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda... Gün Başlıyor'u Tuğba Södekoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Bugün Ne Oldu? 30 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Ekim 2026 haberleri
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Fenerbahçe milli araya kadar Kuyt'a emanet!
        Fenerbahçe milli araya kadar Kuyt'a emanet!
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"