Konyaspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki yerini korumak için deplasmanda galibiyet ararken Konyaspor da kendi sahasında avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşma öncesinde Osimhen'in oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı? İşte Konyaspor-Galatasaray maçı izle bilgisi...