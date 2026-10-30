Konyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, Osimhen oynayacak mı? Konyaspor-GS maçı izle
Konyaspor-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım, sahadan üç puanla ayrılmak için mücadele edecek. Fenerbahçe derbisini kazanarak liderliğini sürdüren Galatasaray, Konya deplasmanında galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Ev sahibi Konyaspor ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan arayacak. Futbolseverler, kritik mücadele öncesinde Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasının maç saatini ve canlı yayın bilgisini gündemine aldı. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Osimhen oynayacak mı? İşte Konyaspor-GS maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11'ler...
Konyaspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki yerini korumak için deplasmanda galibiyet ararken Konyaspor da kendi sahasında avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşma öncesinde Osimhen'in oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı? İşte Konyaspor-Galatasaray maçı izle bilgisi...
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yapılacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli yayın kapsamında izleyicilerle buluşacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, TOD platformundaki yayın seçeneklerini değerlendirebilecek.
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
Konyaspor-GS maçı canlı izle ekranı için yayıncı kuruluşun televizyon ve dijital platform seçenekleri kullanılabilecek. Karşılaşmayı yasal olarak canlı izlemek isteyenlerin beIN Sports veya TOD üzerinden ilgili yayın paketine erişimi bulunması gerekiyor. Maçın canlı skorunu ve dakika dakika gelişmelerini ise spor haberleri ve canlı skor ekranlarından takip etmek mümkün olacak.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR
Galatasaray, Süper Lig’in geride kalan dokuz haftasında topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1’lik derbi galibiyetinin ardından Konya deplasmanından da üç puanla dönmeyi amaçlıyor. Konyaspor ise taraftarının desteğiyle sahasında puan veya puanlar alarak ligde üst sıralara yükselmek istiyor.
OSİMHEN OYNAYACAK MI?
Konyaspor maçı için Konya'ya ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen ikinci çocuğu dünyaya geldiği için kafilede yer almadı. Nijeryalı golcü, bugün takıma katıldı.
HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre, Victor Osimhen, ailevi bir sebepten ötürü bugün kafileyle birlikte Konya'ya gitmedi. Nijeryalı futbolcu 30 Ekim Cuma günü (Bugün) Konya'da olacak.