KPSS 2026 İPTAL Mİ OLACAK? Gözler ÖSYM'de! 6 Eylül 2026 Pazar KPSS Lisans sınavı iptal olur mu, yeniden mi yapılacak?
6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının ardından iptal iddiaları gündeme geldi. Sınav merkezlerinde yaşandığı öne sürülen bazı aksaklıklar sonrası adaylar, "KPSS iptal mi oldu, sınav yeniden yapılacak mı?" sorularına yanıt ararken gözler ÖSYM'nin açıklamasına çevrildi. İşte, KPSS sınavı iptal durumu hakkında merak edilenler…
KPSS 2026 Lisans sınavının iptal edilip edilmeyeceği, sınava giren binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından bazı sınav merkezlerinde yaşandığı iddia edilen sorunlar sosyal medyada gündeme taşındı. İddiaların ardından 2026 KPSS Lisans sınavı iptal mi edildi, yeniden mi yapılacak? soruları araştırılmaya başlandı. Sınavın iptaline ilişkin resmi kararın bulunup bulunmadığı konusunda ise adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, 2026 KPSS Lisans sınavında son durum…
2026 KPSS LİSANS İPTAL Mİ OLDU?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun iptal edildiğine ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanmış resmi bir karar bulunmuyor. ÖSYM'nin sisteminde sınavın 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildiği ve temel soru kitapçığının adayların erişimine açıldığı görülüyor.
Sosyal medyada yer alan "KPSS iptal edildi" iddialarının şu aşamada resmi bir karşılığı bulunmuyor. ÖSYM'den konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde sınavın durumu netlik kazanacak.
KPSS İPTAL İDDİASI NEDEN GÜNDEME GELDİ?
KPSS Lisans sınavının ardından bazı adayların sınav merkezlerinde yaşandığını belirttiği sorunlar sosyal medyada gündem oldu. Özellikle sınavın uygulanma sürecine ilişkin paylaşımlar, "KPSS iptal edilecek mi?" sorusunun daha fazla araştırılmasına neden oldu.
ÖSYM kılavuza göre sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı belirtiliyor. Şanlıurfa Osmanbey Kampüsü gibi bazı merkezlerde veya münferit salonlarda sınav binasına belirlenen saatten sonra bazı adayların alındığı ve yaklaşık 50 adayın 10.15 ile 10.30 arasında binaya giriş yaptığı iddia edildi. Sınavın 10.45’te başlayıp 12.55’te sona erdiği de öne sürüldü.
ÖSYM'DEN YENİ AÇIKLAMA GELECEK Mİ?
6 Eylül'de düzenlenen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun iptal edildiğini gösteren resmi bir ÖSYM duyurusu bulunmuyor. Adayların sınavın geçerliliğiyle ilgili değerlendirmelerde ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Lisans sürecinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS Lisans kapsamında Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026’da açıklanacak.