KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YORUMLARI VE PAYLAŞIMLARI: KPSS Alan Bilgisi sınavı zor muydu, kolay mıydı? Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve ÇEKO soruları nasıldı?

Uluslararası İlişkiler testinde siyasi tarih, uluslararası kuruluşlar ve anlaşmalarla ilgili ayrıntılı soruların yer aldığı yorumları yapıldı. Adaylar, bazı kavram sorularında seçenekler arasında karar vermekte zorlandıklarını dile getirdi.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEKO) alanında ise özellikle iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına yönelik soruların dikkat çektiği belirtildi. İş gücü piyasası ve ekonomi teorileriyle ilgili soruların ise düzenli çalışma yapan adaylar için daha çözülebilir seviyede olduğu yönünde değerlendirmeler paylaşıldı.