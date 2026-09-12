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        Haberler Bilgi KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YORUMLARI VE PAYLAŞIMLARI: KPSS Alan Bilgisi sınavı zor muydu, kolay mıydı? Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve ÇEKO soruları nasıldı?

        KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YORUMLARI VE PAYLAŞIMLARI: KPSS Alan Bilgisi sınavı zor muydu, kolay mıydı? Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve ÇEKO soruları nasıldı?

        2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu tamamlandı. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEKO) testlerinden oluşan oturumun ardından adaylar, sınavın zorluk seviyesini ve soru dağılımını değerlendirmeye başladı. Sınavdan çıkan adaylar, karşılaştıkları sorularla ilgili ilk yorumlarını X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarında paylaşırken, "KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı?" sorusu gündeme geldi. İşte 2026 KPSS Alan Bilgisi 1. oturumuna ilişkin aday yorumları ve merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu geride kalırken adayların değerlendirmeleri gündeme gelmeye başladı. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEKO) testlerinden oluşan oturumun ardından sınava girenler, soruların kapsamını ve zorluk seviyesini yorumluyor. Sınav merkezlerinden ayrılan adaylar, özellikle zaman kullanımı ve soru tarzlarıyla ilgili ilk izlenimlerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Peki, KPSS Alan Bilgisi 1. oturumu adaylara göre zor muydu, kolay mıydı? İşte sınav sonrası yapılan yorumlar ve öne çıkan değerlendirmeler...

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        KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YORUMLARI

        KPSS Alan Bilgisi 1. oturumunun ardından adayların sınava ilişkin ilk değerlendirmeleri gelmeye başladı. Sınava katılanlar, soruların kapsamı, bilgi düzeyi ve süre yönetimi açısından görüşlerini sosyal medya platformlarında paylaşırken, özellikle detay bilgi isteyen soruların öne çıktığını belirtiyor.

        Aday yorumlarına göre Kamu Yönetimi bölümünde Türk İdare Teşkilatı ve anayasal kurumların görev ve yetkilerine ilişkin sorular dikkat çekti. Bazı adaylar, soruların yüzeysel bilgiden ziyade konuya hâkimiyet ve kavramsal değerlendirme gerektirdiğini, çeldiricilerin ise seçimi zorlaştırdığını ifade etti.

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        Uluslararası İlişkiler testinde siyasi tarih, uluslararası kuruluşlar ve anlaşmalarla ilgili ayrıntılı soruların yer aldığı yorumları yapıldı. Adaylar, bazı kavram sorularında seçenekler arasında karar vermekte zorlandıklarını dile getirdi.

        Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEKO) alanında ise özellikle iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına yönelik soruların dikkat çektiği belirtildi. İş gücü piyasası ve ekonomi teorileriyle ilgili soruların ise düzenli çalışma yapan adaylar için daha çözülebilir seviyede olduğu yönünde değerlendirmeler paylaşıldı.

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        KPSS ALAN BİLGİSİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

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        #kpss alan bilgisi
        #KPSS
        #KPSS alan bilgisi sınav yorumları
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