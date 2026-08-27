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        Haberler Bilgi KPSS ÖSYM BAŞVURU EKRANI | 2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) başvuruları nereden, nasıl yapılacak, şartları neler ve sınav ücreti ne kadar?

        KPSS ÖSYM BAŞVURU EKRANI | 2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) başvuruları nereden, nasıl yapılacak, şartları neler ve sınav ücreti ne kadar?

        KPSS Ortaöğretim (Lise) başvuruları 27 Ağustos Perşembe günü itibariyle başlıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışmak isteyen adayların gözü "2026 KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler ve sınav ücreti ne kadar?" sorularının yanıtına çevrildi. 8 Eylül'e kadar devam edecek olan başvuru işlemleri 8 Eylül'de sona erecek. İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ekranı ve başvuru ücreti hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 09:21 Güncelleme:
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        KPSS başvuru ekranı, 25 Ekim’de yapılacak olan Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı öncesinde araştırılmaya başlandı. 27 Ağustos Perşembe günü alınmaya başlanılan KPSS Ortaöğretim başvuruları, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar ise geç başvurularını 15-16 Eylül günleri arasında gerçekleştirebilecek. KPSS Ortaöğretim başvuru ekranı, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme girerek başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. İşte, e-Devlet ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM AİS ile 2026 KPSS lise başvuru ekranı…

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        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR

        ÖSYM sınav takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları 27 Ağustos itibariyle alınmaya başlayacak. KPSS lise başvuruları 8 Eylül 2026’da sona erecek. Normal başvuru sürecini kaçıranlar ise 15 ve 16 Eylül günlerinde geç başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. KPSS Ortaöğretim geç başvuru dönemi 16 Eylül saat 23:59 itibariyle tamamlanacak.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        KPSS Ortaöğretim sınavına, lise ve dengi okul mezunları ile sınav yılı itibarıyla mezun olabilecek durumda bulunan adaylar başvurabilecek. Başvurular, ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Adayların başvuru sırasında eğitim ve kişisel bilgilerini kontrol etmesi gerekecek.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, KPSS Ortaöğretim başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, sınav başvuru işlemini seçerek kişisel ve öğrenim bilgilerini kontrol edecek. Gerekli bilgilerin tamamlanmasının ardından KPSS lise başvuru işlemi tamamlanabilecek.

        Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026-KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzunda yer alacak.

        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ve ödeme işlemlerine ilişkin bilgiler, ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzuyla netleşecek. Adayların, ücret ve ödeme tarihleri için resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav merkezi, bina ve salon bilgileri ise ilerleyen süreçte adayların erişimine açılacak sınava giriş belgelerinde yer alacak.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanması planlanıyor. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden puan ve sınav bilgilerini görüntüleyebilecek.

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        #KPSS
        #kpss lise
        #KPSS ortaöğretim
        #başvuru ekranı
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