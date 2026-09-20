KPSS iptal mi edildi, tekrardan mı yapılacak? ÖSYM açıkladı! KPSS’ye kimler girecek?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin iptal edilip edilmediği en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 6 Eylül'de yapılan lisans oturumundan sonra yapılan değerlendirmelerde Şanlıurfa Harran Üniversitesi'ndeki 150 sınav salonunun 22'sinde toplam 392 adayı ilgilendiren mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. ÖSYM'den gelen açıklama eşdeğer sınavın yapılıp yapılmayacağıyla ilgiliydi. Peki KPSS iptal mi edildi, lisans sınavı tekrardan mı yapılacak, eşdeğer sınav olacak mı? KPSS'ye kimler girecek?
KPSS iptal mi, KPSS lisans sınavı yeniden mi yapılacak sorularının yanıtı araştırılıyor. ÖSYM, 6 Eylül’de uygulanan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından Şanlıurfa'daki sınav uygulamalarına ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurmuştu. Belirsizlik yaşayan öğrenciler için ÖSYM’den KPSS lisans sınavının tekrar edilip edilmeyeceği netlik kazandı. Peki KPSS iptal mi edildi, tekrardan mı yapılacak? KPSS’ye kimler girecek?
KPSS İPTAL Mİ, TEKRARLANACAK MI, YENİDEN Mİ YAPILACAK?
ÖSYM, 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından Şanlıurfa'daki sınav uygulamalarına ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattığını ve mağduriyet yaşayan adaylar için eş değer sınav kararı alındığını duyurdu.
Sınav sabahı Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bağlantı yolundaki şerit daraltılması ve meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşandı. Bölgedeki yoğunluk üzerine Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü'nün talebi doğrultusunda ÖSYM Başkanlığı, sınav güvenliğini koruyarak Osmanbey Kampüsü'ndeki binalara giriş süresini 30 dakika uzattı ve sınavın başlama saatini 10.45 olarak güncelledi.
ÖSYM'nin incelemesinde Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonunun 22'sinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Bunun üzerine 392 aday için eş değer sınav yapılmasına karar verildi.
Böylece 2026 KPSS'nin tamamı tekrarlanmayacak, karar kapsamında belirlenen adaylar yeniden sınava girecek.
EŞ DEĞER SINAV NE DEMEK?
Eş değer sınav, mevcut sınavla aynı ölçme amacına ve düzeye sahip olacak şekilde yeniden uygulanan sınavı ifade ediyor. Şanlıurfa KPSS kapsamında ise mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği salonlarda sınava giren 392 aday için yeni bir sınav yapılması kararlaştırıldı.
Bu nedenle eş değer sınav kararı, Şanlıurfa’daki KPSS’nin tüm adaylar için yeniden yapılacağı anlamına gelmiyor. Uygulama, ÖSYM tarafından belirlenen 392 adayla sınırlı olacak.
ÖSYM'nin açıklamasında eş değer sınavın tarihi ise henüz duyurulmadı.
ÖSYM’DEN KPSS AÇIKLAMASI
İşte ÖSYM’nin yaptığı açıklama;
2026-KPSS (Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür (GK-GY) oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde 1.708.329 adaya yönelik olarak 145 sınav merkezindeki 4.724 sınav binası ve 86.646 sınav salonunda uygulanmıştır.
Sınav sabahı Şanlıurfa şehir merkezi - Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bağlantı yolunun tek şeride düşürülmesi ayrıca bölgede yaşanan trafik kazası nedeniyle sınav binalarına ulaşımın zorlaştığı, bu nedenle çok sayıda adayın sınava yetişemeyeceği Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından tespit edilmiştir. Bu doğrultuda mağduriyet yaşanmaması için ilgili sınav binalarında sınavın 30 dakika ertelenmesinin uygun olacağı yönündeki talep İl Koordinatörlüğümüz tarafından ÖSYM Sınav Günü Masasına iletilmiştir.
ÖSYM mevzuat hükümleri ile geçmişte alınan karar ve uygulamalar kapsamında İl Koordinatörlüğümüzden gelen bilgiler değerlendirilerek, sınav gizliliği ve güvenliği korunmak suretiyle Osmanbey Kampüsü’nde sınav binalarına girişin 30 dakika uzatılması ve sınav başlama saatinin 10.45 olarak uygulanmasına Başkanlığımızca karar verilmiştir. Akabinde söz konusu durumun ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla ivedilikle inceleme başlatılmıştır.
İnceleme kapsamında ilgili sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle görüşülerek ayrıntılı bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca sınav binaları ve sınav salonlarında bulunan tüm kamera kayıtları ile bina ve salon tutanaklarının Başkanlığımıza ulaşmasını müteakiben bina ve salon tutanakları titiz ve ayrıntılı olarak tetkik edilmiş, sınav binası giriş kameraları ile sınav salonu kamera kayıtları tek tek ve her bir aday için detaylı şekilde incelenmiştir.
Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Osmanbey Kampüsü’nde bulunan 150 sınav salonunun 22’sinde sınava giren 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Her bir adayın sınavı Başkanlığımız için büyük bir sorumluluk ve emanettir. Bu emanetin korunması, adalet ve fırsat eşitliğinin bozulmaması amacıyla bu kapsamda belirlenen adaylara ÖSYM Yönetim Kurulunun 15.09.2026 tarihli ve 2026/38.10 sayılı kararı ile eş değer sınav yapılmasına karar verilmiştir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI