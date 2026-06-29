KPSS Lisans başvuruları ne zaman alınacak? KPSS başvuru tarihleri 2026: ÖSYM AİS KPSS başvurusu nasıl yapılır?
KPSS Lisans 2026 başvuru tarihleri, kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen yüz binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte başvuru ve geç başvuru tarihleri netleşirken, Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamak zorunda. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman başlayacak, son başvuru tarihi hangi gün? İşte 2026 KPSS başvuru takvimine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
Kamu personeli olma hayali kuran adayların yakından takip ettiği KPSS 2026 lisans başvuru süreci için geri sayım başladı. ÖSYM'nin açıkladığı resmi takvim doğrultusunda başvuru tarihleri, geç başvuru günü ve sınav sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Başvurusunu son güne bırakmak istemeyen binlerce aday, "KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 KPSS lisans başvuru takvimi ve tüm resmi bilgiler...
KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK, HANGİ TARİHTE?
KPSS takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2026 günü mesai bitimiyle (elektronik ortamda saat 23.59'da) son bulacak.
ÖSYM AİS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvuru Sürecindekiler" sekmesinden 2026-KPSS Lisans seçeneğini işaretleyerek işlemlerini yapabilirler.
Belirlenen resmi tarihleri her ne sebeple olursa olsun kaçıran adaylar için ÖSYM, geç başvuru imkanı tanıyor. Takvime göre 2026 KPSS lisans geç başvuru günleri 22 - 23 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
KPSS 2026 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
ORTAÖĞRETİM:
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Sınavın uygulanacağı tarih ise 25 Ekim 2026 olarak belirlendi. Adayların merakla beklediği KPSS Ortaöğretim sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.
ÖN LİSANS:
KPSS Ön Lisans başvuru ve sınav takvimi 2026 yılı için açıklandı. KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Sınavın uygulanacağı tarih 4 Ekim 2026 olarak belirlendi. KPSS Ön Lisans sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
LİSANS:
KPSS Lisans başvuru ve sınav takvimi 2026 yılı için netleşti. KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Alan Bilgisi sınavının 1. günü 12 Eylül 2026, 2. günü ise 13 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. KPSS Lisans sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.