KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI 2026 | ÖSYM ile KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. Kamu kurumlarına atanmayı hedefleyen lisans mezunları, sınav puanlarının yanı sıra kendi mezuniyet alanlarındaki sıralamalarını da öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak branş sıralamaları, adayların aynı alandaki diğer adaylar arasındaki yerlerini görmelerine ve başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Ancak bu sıralamalar, tek başına atanma durumunu belirlemiyor. Kadro sayısı, tercih koşulları ve ilgili puan türü de yerleştirme sürecinde önem taşıyor. Peki, 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Lisans branş sıralaması nereden ve nasıl öğrenilir? İşte merak edilen ayrıntılar…
ÖSYM tarafından 7 Ekim 2026'da açıklanan KPSS Lisans sonuçlarının ardından branş bazında sıralamaların yayımlanacağı tarih araştırılmaya başladı. Sınavdan aldıkları puanları öğrenen lisans mezunları, bu kez kendi mezuniyet alanlarında kaçıncı sırada olduklarını öğrenmek istiyor. Branş sıralamaları, adayların aynı alandaki diğer kişilerle karşılaştırıldığında nasıl bir konumda bulunduğunu görmelerine yardımcı oluyor. Sıralama bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Peki, KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2026 KPSS Lisans branş sıralaması sorgulama ekranı…
2026 KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. Ancak KPSS Lisans branş bazında sıralamalar henüz belli olmadı.
Sonuç belgesinde yalnızca "Türkiye Geneli Başarı Sıralaması" yer almaktadır. Adayların kendi mezuniyet alanlarına göre filtrelenmiş sıralamalarını görebilmeleri için ÖSYM'nin veri tabanında ayrı bir tasnif işlemi yapması ve bu modülü özel olarak sisteme yüklemesi gerekmektedir.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaların yayımlanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı.
ÖSYM, genellikle sonuçların ilan edilmesinden sonraki ilk 3 ila 7 gün içerisinde branş bazında sıralamaları hazırlayarak adayların erişimine sunuyor.
Bu doğrultuda, 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarının en geç önümüzdeki hafta ortasına kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Branş bazında sıralamalar erişime açıldığında adaylar, bilgilerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Sıralamanızı öğrenmek için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:
https://ais.osym.gov.tr/ adresine giriş yapın.
T.C. Kimlik Numaranızı ve ÖSYM Aday Şifrenizi (veya e-Devlet şifrenizi) kullanarak kimlik doğrulamasını tamamlayın.
Sol taraftaki menüden veya ana sayfadan "Başvurularım / Tercihlerim" sekmesine tıklayın.
Açılan listeden "2026 - KPSS Lisans" sınavını seçin.
Üst menüde yer alan "Branş Bazında Sıralama" butonuna tıklayın.
Açılan ekranda, YÖKSİS üzerinden çekilen mezuniyet bilginizi (örneğin; İşletme, Makine Mühendisliği, Hemşirelik) seçerek kendi alanınızdaki net sıralamanızı görüntüleyebilirsiniz.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ANLAMA GELİYOR?
Branş bazında sıralama, adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirebilmelerine yardımcı olan bilgilendirme hizmetidir. ÖSYM'nin açıklamasına göre sıralamalar, sistemde yer alan eğitim bilgileri esas alınarak hazırlanır ve tek başına resmi belge niteliği taşımaz.
Adayların sıralama bilgilerini değerlendirirken eğitim bilgilerinin güncelliğini ve ÖSYM'nin teknik açıklamalarını dikkate alması önem taşıyor.