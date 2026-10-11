ÖSYM tarafından 7 Ekim 2026'da açıklanan KPSS Lisans sonuçlarının ardından branş bazında sıralamaların yayımlanacağı tarih araştırılmaya başladı. Sınavdan aldıkları puanları öğrenen lisans mezunları, bu kez kendi mezuniyet alanlarında kaçıncı sırada olduklarını öğrenmek istiyor. Branş sıralamaları, adayların aynı alandaki diğer kişilerle karşılaştırıldığında nasıl bir konumda bulunduğunu görmelerine yardımcı oluyor. Sıralama bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Peki, KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2026 KPSS Lisans branş sıralaması sorgulama ekranı…