KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2026: KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı
2026 KPSS Lisans sonuçları için geri sayım sürüyor. Lisans düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Ekim ayına girilmesiyle birlikte sonuçlar için gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM 2026 sınav takvimi ile KPSS Lisans sonuç tarihi belli oldu. Peki 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı...
2026 KPSS Lisans sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. 6 Eylül'de düzenlenen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de yapıldı. Şimdi ise sırada sonuç adımı var. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce lisans mezunu aday, KPSS puanlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuçların nasıl öğrenileceğini araştırıyor. Peki, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte ÖSYM KPSS Lisans sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...
2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları aynı gün erişime açılacak.
ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı saate ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
KPSS LİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM'nin mevcut 2026 sınav takviminde KPSS Lisans sonuç tarihi 7 Ekim 2026 olarak işaretlenmiş durumda. Sonuçların bu tarihten önce açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmadığı için adayların ÖSYM'nin açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
2026 KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilecek.
KPSS PUANLARI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?
2026 KPSS Lisans puanı, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.
KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
KPSS'de her test ayrı ayrı değerlendirilir. Adayların doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanları (netleri) belirlenir. Elde edilen ham puanlar, ilgili testin ortalaması ve standart sapması kullanılarak standart puanlara dönüştürülür. Bir testte en az 1 neti bulunmayan adaylar için o teste ait standart puan hesaplanmaz.
Sınavın ardından iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli sorular üzerinden yeniden puanlama yapılır. Cevap anahtarında değişiklik yapılması durumunda ise güncellenen cevap anahtarı esas alınır.
Testlerden elde edilen standart puanlar, ilgili KPSS puan türü için belirlenen ağırlıklara göre birleştirilerek ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanır. Bir adayın ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için bu hesaplamada kullanılan bütün testlerden standart puanının bulunması gerekir.
Ağırlıklı standart puanlar kullanılarak her KPSS puan türü için 100 üzerinden puan hesaplanır. Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu kadrolar için adayları giriş sınavlarına ilgili KPSS puanlarına göre çağırırken giriş sınavı yapılmayan kadrolarda KPSS puanları doğrudan kullanılabilir.