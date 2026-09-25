2026 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
2026 KPSS Lisans kapsamında gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan bilgisi oturumlarının ardından gözler ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrildi. Sınava katılan adaylar, aldıkları puanları ne zaman öğrenebileceklerini ve sonuçlara hangi kanallar üzerinden ulaşabileceklerini araştırmaya başladı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından KPSS sonuçları ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden ilan edilecek. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Adaylar puanlarını nasıl, nereden sorgulayacak? İşte sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...
KPSS Lisans 2026 maratonunda sınav oturumlarının geride kalmasıyla birlikte adayların gündeminde bu kez sonuçların açıklanacağı tarih bulunuyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi testlerinde ter döken binlerce aday, sınav performanslarının puanlarına nasıl yansıyacağını merak ederken ÖSYM’nin sonuç takvimine odaklandı. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sonuçlar nereden, nasıl görüntülenebilecek? İşte ÖSYM’nin KPSS sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama platformu üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra ilgili KPSS sonuç duyurusunu seçerek T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapabilecek. İşlemler tamamlandığında adaylar, sınav puanları ve sonuç bilgilerini aynı ekran üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.