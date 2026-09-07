KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sonuç tarihi belli oldu!
2026 KPSS Lisans sınav takviminde ilk aşamanın geride kalmasıyla birlikte adayların dikkati sonuçların ilan edileceği tarihe yöneldi. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuyla başlayan sınav sürecinde, Alan Bilgisi oturumlarının da tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç takvimi yakından takip ediliyor. Puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, KPSS Lisans sonuçlarının ne zaman duyurulacağını ve sonuç sorgulama işlemlerinin hangi ekran üzerinden yapılacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, sonuçlara nereden ve nasıl erişilecek? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar...
2026 KPSS Lisans sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun tamamlanmasıyla birlikte adayların gündemine sonuç takvimi yerleşti. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, sınav sürecinin sonraki aşamalarını ve puanların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Alan Bilgisi oturumlarının ardından ÖSYM tarafından yürütülecek değerlendirme süreciyle sonuçlar erişime açılacak. Peki, KPSS Lisans sonuçları ne zaman duyurulacak, adaylar sonuçlarını hangi platformdan görüntüleyebilecek? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı ve süreçle ilgili ayrıntılar...
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayan sınav sürecinde, Alan Bilgisi testleri ise 12 ve 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Tüm oturumların tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirme işlemleri sona erecek ve sonuçlar AİS ekranı üzerinden ilan edilecek.
KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
ÖSYM, KPSS Lisans sınavına ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’luk bölümünü adayların erişimine sundu. Sınava giren adaylar, soru ve cevapları 16 Eylül’e kadar ÖSYM sistemi üzerinden inceleyebilecek.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama platformu üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra ilgili KPSS sonuç duyurusunu seçerek T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapabilecek. İşlemler tamamlandığında adaylar, sınav puanları ve sonuç bilgilerini aynı ekran üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS 2026 ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?
2026 KPSS Lisans kapsamında düzenlenecek Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu tüm adaylar için zorunlu olurken, Alan Bilgisi testlerine ise adaylar başvuru sırasında tercih ettikleri oturumlara göre katılım sağlayacak.