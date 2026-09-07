KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sonuç tarihi belli oldu!

2026 KPSS Lisans sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun tamamlanmasıyla birlikte adayların gündemine sonuç takvimi yerleşti. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, sınav sürecinin sonraki aşamalarını ve puanların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Alan Bilgisi oturumlarının ardından ÖSYM tarafından yürütülecek değerlendirme süreciyle sonuçlar erişime açılacak. Peki, KPSS Lisans sonuçları ne zaman duyurulacak, adaylar sonuçlarını hangi platformdan görüntüleyebilecek? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı ve süreçle ilgili ayrıntılar...