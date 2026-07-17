KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI 2026: Merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Merkezi atama sürecine ilişkin tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce kişi, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyu yakından takip ederken sonuçların ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, Merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
Merkezi atama sürecine ilişkin tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce kişi, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyu yakından takip ederken sonuçların ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, Merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları için ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki dönemlerin takvimi incelendiğinde, adayların beklentisi sonuçların başvuru sürecinin ardından kısa süre içinde duyurulması yönünde.
2025 yılında 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin sonuçları 24 Temmuz’da açıklanmıştı. Bu takvim dikkate alındığında, 2026/1 KPSS merkezi yerleştirme sonuçlarının da Temmuz ayı içinde erişime açılması öngörülüyor.
2026 MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirme bilgileri ilgili kamu kurumlarına elektronik ortamda iletilecek, adaylara veya kurumlara posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek.
Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar, atama işlemleri için doğrudan yerleştirildikleri kamu kurumuna başvuracak. Gerekli belgeler ve teslim süreciyle ilgili detaylı bilgi ise ilgili kurumlar tarafından paylaşılacak.