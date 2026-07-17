KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI 2026: Merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirme bilgileri ilgili kamu kurumlarına elektronik ortamda iletilecek, adaylara veya kurumlara posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar, atama işlemleri için doğrudan yerleştirildikleri kamu kurumuna başvuracak. Gerekli belgeler ve teslim süreciyle ilgili detaylı bilgi ise ilgili kurumlar tarafından paylaşılacak.