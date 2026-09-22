KPSS ne zaman? 2026 KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans sınav tarihi ve ücreti belli oldu mu?
ÖSYM sınav takvimiyle KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans sınav tarihleri belli oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvuruların hangi tarihte alınacağı ve sınavların ne zaman gerçekleştirileceği de takvim içerisinde paylaşıldı. Peki KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Kamuda memur olmak isteyen vatandaşlar KPSS tarihlerini araştırıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sınav tarihleri ÖSYM takviminde yer aldı. KPSS Lise sınavı puanı, kamu kurum ve kuruluşlarının lise düzeyindeki kadrolarına yapılacak atamalarda iki yıl boyunca geçerli olacak. İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans sınav tarihi
KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile 2026 KPSS ön lisans başvuruları sona erdi. Takvime göre KPSS'ye başvurular, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapıldı. Başvuru ücreti Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu için 800 TL olarak belirlendi. KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NASIL ALINIR?
KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında KPSS sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr/) üzerinden giriş yapılarak erişim sağlanacak.
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Adayların merakla beklediği KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerlerinin yer aldığı sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılacak. Adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav giriş belgesinin renkli veya siyah-beyaz çıktısını sınav günü yanında bulundurmak zorunlu olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.