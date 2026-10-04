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        Haberler Bilgi KPSS Ön Lisans sınavına başvuran kişi sayısı: 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisansa kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek?

        KPSS Ön Lisans sınavına başvuran kişi sayısı: 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisansa kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek?

        2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü 160 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde adayların yanı sıra başvuru ve sınava katılım sayıları da gündeme geldi. İşte, 2026 KPSS Ön Lisans sınavına başvuran kişi sayısı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        1

        ÖSYM, 2026 KPSS Ön Lisans için sınav merkezleri, binalar ve salonlara ilişkin hazırlıkları tamamladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen Ön Lisans mezunlarının katılacağı sınavda kadın ve erkek adayların dağılımı, engelli aday sayısı ve farklı sınav merkezlerindeki aday yoğunluğu da belli oldu. Peki, 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisansa kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek?

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        KPSS ÖN LİSANSA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, 2026 KPSS Ön Lisans'a 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu. Adayların 989 bin 326'sı kadın, 603 bin 872'si erkeklerden oluşuyor.

        En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. Sınav merkezi sayısı ise adayların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 25 artırılarak 160'a çıkarıldı.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

        2026 KPSS Ön Lisans sınavı 160 sınav merkezinde, 4 bin 443 bina ve 83 bin 465 salonda düzenlenecek. Başvuru yapan adaylar 4 Ekim Pazar günü sınava katılacak.

        ÖSYM Başkanı Ersoy, aday sayısındaki artışın sınav hazırlıklarında dikkate alındığını ve bina, salon kapasiteleri ile görevli atamalarının buna göre yapıldığını açıkladı.

        4

        KPSS ÖN LİSANS'TA KAÇ ENGELLİ ADAY SINAVA GİRECEK?

        2026 KPSS Ön Lisans'a 6 bin 59 engelli aday katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, bu haktan 4 bin 293 aday yararlandı.

        5

        KPSS ÖN LİSANS LEFKOŞA'DA KAÇ KİŞİ SINAVA GİRECEK?

        KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 1.249 aday KPSS Ön Lisans sınavına katılacak. Ayrıca ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 110 bina sınav binası olarak kullanılacak ve bu binalarda 488 aday sınava girecek.

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