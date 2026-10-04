KPSS Ön Lisans sınavına başvuran kişi sayısı: 2026 ÖSYM KPSS Ön Lisansa kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek?

KPSS ÖN LİSANSA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, 2026 KPSS Ön Lisans'a 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu. Adayların 989 bin 326'sı kadın, 603 bin 872'si erkeklerden oluşuyor.

En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. Sınav merkezi sayısı ise adayların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 25 artırılarak 160'a çıkarıldı.