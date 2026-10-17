KPSS ÖN LİSANS SONUÇ EKRANI SORGULAMA: ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamuda çalışma hedefiyle 2026 KPSS Ön Lisans sınavına giren adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM'nin sonuç duyurusuna çevirdi. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte alınacak puanlar ve sonuçların erişime sunulacağı tarih en çok araştırılan konular arasına girdi. Tercih ve yerleştirme sürecine hazırlanan binlerce aday, ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip ederken sonuç sorgulama ekranının ne zaman açılacağını da merak ediyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınav sonuçları belli oldu mu, adaylar puanlarını hangi tarihte öğrenebilecek? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarına ilişkin son bilgiler…