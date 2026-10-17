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        Haberler Bilgi KPSS ÖN LİSANS SONUÇ EKRANI SORGULAMA: ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇ EKRANI SORGULAMA: ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. Kamu kurumlarında görev alabilmek için sınavda ter döken binlerce kişi, ÖSYM'den gelecek duyuruyu beklerken sonuç sorgulama ekranına ilişkin gelişmeleri de yakından izliyor. Sınav performanslarını ve elde ettikleri puanları öğrenmek isteyen adaylar, sonuçların hangi gün erişime açılacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nereden sorgulanacak? İşte sonuç takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Kamuda çalışma hedefiyle 2026 KPSS Ön Lisans sınavına giren adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM'nin sonuç duyurusuna çevirdi. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte alınacak puanlar ve sonuçların erişime sunulacağı tarih en çok araştırılan konular arasına girdi. Tercih ve yerleştirme sürecine hazırlanan binlerce aday, ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip ederken sonuç sorgulama ekranının ne zaman açılacağını da merak ediyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınav sonuçları belli oldu mu, adaylar puanlarını hangi tarihte öğrenebilecek? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarına ilişkin son bilgiler…

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        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

        Sonuçlar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden erişime açılacak.

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        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

        Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarına ulaşabilecek.

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        Sonuç ekranında adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile hesaplanan KPSS puanları yer alacak. Sonuç belgesine internet üzerinden erişilebilecek, adaylara ayrıca basılı belge gönderilmeyecek.

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