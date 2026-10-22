KPSS ÖN LİSANS PUANI HANGİ ALIMLARDA GEÇERLİ OLACAK?

KPSS Ön Lisans sınavından elde edilen puanlar, kamu kurumlarının iki yıllık üniversite mezunları için açacağı personel kadrolarına başvurularda kullanılabilecek. Bununla birlikte adayların yalnızca yeterli puana sahip olması, kamuya yerleşmeleri için yeterli olmayacak. Başvurulacak pozisyonun gerektirdiği özel ve genel koşulların da karşılanması gerekecek.

Kamu personeli olmak isteyen adayların tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzları dikkatle incelemesi önem taşıyor. Kadrolara ilişkin mezuniyet şartları, nitelik kodları ve diğer başvuru kriterleri bu kılavuzlarda yer alacak. Tercih işlemlerinin hangi tarihlerde başlayacağı ve yerleştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği ise ÖSYM'nin resmi açıklamalarıyla belli olacak.