Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA ÖSYM AİS EKRANI: 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA ÖSYM AİS EKRANI: 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

        Kamuda memur olma hayali kuran binlerce aday, 2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından sonuçların ilan edileceği güne odaklandı. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, şimdi aldıkları puanları öğrenerek kariyer planlarına yön vermeye hazırlanıyor. Özellikle kamu kurumlarının personel alımlarında belirleyici olacak sınav sonuçları, adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılacak duyuru beklenirken sonuçların hangi tarihte erişime açılacağı ve puanların nasıl öğrenileceği araştırılıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS Ön Lisans puanları ne zaman belli olacak, sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılacak? İşte ÖSYM'nin sınav takvimi ve sonuçların öğrenileceği adres hakkında merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 00:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 KPSS Ön Lisans sınavının ardından adayların gözü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Kamu kurumlarında çalışma hedefiyle sınava giren binlerce kişi, elde ettikleri puanları öğrenmek için sonuç takvimini araştırıyor. Sınav performanslarının nasıl değerlendirileceğini ve aldıkları puanlarla hangi kamu personeli alımlarına başvurabileceklerini merak eden adaylar, sonuçların erişime açılacağı tarihi yakından takip ediyor. ÖSYM'nin sonuç duyurusunun ardından puanların hangi ekran üzerinden görüntülenebileceği de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Adaylar sınav sonuçlarını nereden ve nasıl sorgulayabilecek? İşte KPSS Ön Lisans sonuç takvimine ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...

        2

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, ERKEN AÇIKLANIR MI?

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, 4 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

        ÖSYM'nin sonuçları erken açıklayacağına ilişkin henüz resmi bir duyuru bulunmuyor. Takvimde herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde adaylar, sınav puanlarını 30 Ekim'de ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarına ulaşabilecek.

        Sonuç ekranında adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile hesaplanan KPSS puanları yer alacak. Sonuç belgesine internet üzerinden erişilebilecek, adaylara ayrıca basılı belge gönderilmeyecek.

        ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KPSS ÖN LİSANS PUANI HANGİ ALIMLARDA GEÇERLİ OLACAK?

        KPSS Ön Lisans sınavından elde edilen puanlar, kamu kurumlarının iki yıllık üniversite mezunları için açacağı personel kadrolarına başvurularda kullanılabilecek. Bununla birlikte adayların yalnızca yeterli puana sahip olması, kamuya yerleşmeleri için yeterli olmayacak. Başvurulacak pozisyonun gerektirdiği özel ve genel koşulların da karşılanması gerekecek.

        Kamu personeli olmak isteyen adayların tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzları dikkatle incelemesi önem taşıyor. Kadrolara ilişkin mezuniyet şartları, nitelik kodları ve diğer başvuru kriterleri bu kılavuzlarda yer alacak. Tercih işlemlerinin hangi tarihlerde başlayacağı ve yerleştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği ise ÖSYM'nin resmi açıklamalarıyla belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı

        Malatya'da Furkan D., tartışma sonrası baba evine dönen dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğçe P.'yi ve annesi Gülşen P.'yi gizlice girdiği evde bıçakla ağır yaraladı. Furkan D., polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması