KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ | KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürerken lise mezunu adayların gündeminde sınav tarihi ve giriş belgeleri bulunuyor. Kamu personeli olmak isteyen adaylar hazırlıklarını ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre sürdürürken, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerinin ne zaman duyurulacağını da yakından izliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Peki 2026 KPSS Ortaöğretim hangi gün yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? İşte ÖSYM takviminde yer alan güncel bilgiler…