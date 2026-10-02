KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ | KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanan lise mezunu adaylar için sınav takvimi ve giriş belgeleri yakından takip ediliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu sınav tarihine göre çalışmalarını sürdürürken sınava girecekleri bina ve salon bilgilerinin ne zaman açıklanacağını da araştırıyor. Sınav günü yaklaşırken gözler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlanacak sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki 2026 KPSS Ortaöğretim ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? İşte başvuru süreci ve sınav takvimine ilişkin merak edilenler…
KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürerken lise mezunu adayların gündeminde sınav tarihi ve giriş belgeleri bulunuyor. Kamu personeli olmak isteyen adaylar hazırlıklarını ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre sürdürürken, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerinin ne zaman duyurulacağını da yakından izliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Peki 2026 KPSS Ortaöğretim hangi gün yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? İşte ÖSYM takviminde yer alan güncel bilgiler…
KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?
KPSS Ortaöğretim adaylarının hangi bina ve salonda sınava gireceğini gösteren giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM’nin belgeleri çoğunlukla sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açtığı göz önünde bulundurulduğunda, sınav yerlerinin ekim ayının ortalarında belli olması bekleniyor.
Duyurunun ardından adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) platformu üzerinden erişime açılacak. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sınav giriş belgelerini indirebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim oturumu sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.