KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır? ÖSYM KPSS başvuru ekranı...

2026 KPSS Ortaöğretim için başvuru süreci devam ederken, lise mezunu adayların sınava ilişkin araştırmaları da hız kazandı. Kamu personeli olma hedefiyle sınava hazırlanan adaylar, başvuru tarihleri, sınav günü, ücret bilgisi ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte sınava dair tüm detaylar belli olurken, adayların izlemesi gereken adımlar da açıklandı. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman gerçekleştirilecek ve başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS Ortaöğretim sürecine ilişkin merak edilenler...