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        Haberler Bilgi KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır? ÖSYM KPSS başvuru ekranı...

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır? ÖSYM KPSS başvuru ekranı...

        2026 KPSS Ortaöğretim için başvuru heyecanı sürüyor. Lise mezunu adayların kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı sınav öncesinde başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yürütülüyor. Adaylar, başvuru adımları, gerekli şartlar ve sınav ücretine ilişkin bilgileri araştırırken, detaylar yayımlanan kılavuzla netlik kazandı. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim başvurusu nereden ve nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 00:35 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ortaöğretim için başvuru süreci devam ederken, lise mezunu adayların sınava ilişkin araştırmaları da hız kazandı. Kamu personeli olma hedefiyle sınava hazırlanan adaylar, başvuru tarihleri, sınav günü, ücret bilgisi ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte sınava dair tüm detaylar belli olurken, adayların izlemesi gereken adımlar da açıklandı. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman gerçekleştirilecek ve başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS Ortaöğretim sürecine ilişkin merak edilenler...

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        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        2026 KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 27 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Lise mezunu adaylar, başvurularını 8 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar ÖSYM sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

        Başvuru sürecini tamamlayan adayların sınav ücretini yatırmaları için tanınan son gün ise 9 Eylül 2026 olarak açıklandı.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla ya da ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden de yapabilecek.

        Sisteme T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle giriş yapan adaylar, başvuru formundaki bilgileri kontrol ederek işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlayabilecek.

        ÖSYM 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav ücreti 800 TL olarak açıklandı. Adayların başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra ücret ödemelerini 9 Eylül 2026 tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekiyor.

        Belirlenen süre içinde başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru imkanı sunulacak ve bu dönemde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak.

        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

        Lise mezunu adayların katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından düzenlenecek oturum, saat 10.15’te başlayacak. Adaylar, sınavda soruları yanıtlamak için 130 dakikalık süreye sahip olacak.

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        #KPSS
        #kpss 2026
        #KPSS Ortaöğretim-Önlisans Başvuru Tarihleri
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