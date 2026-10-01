KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi erişime açıldığında adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak belgeyi görüntüleyebilecek. Adaylar AİS'e T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin sunduğu e-Devlet giriş seçeneğini de kullanabilecek.

Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği sınav merkezi, bina ve salon bilgileri yer alacak. Belgenin yayımlanmasının ardından adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için bilgilerini önceden kontrol etmesi önem taşıyor.