KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım devam ederken adayların gözü ÖSYM'den gelecek sınav giriş belgesi açıklamasına çevrildi. Lise mezunu adayların katılacağı KPSS Ortaöğretim oturumu için hazırlıklarını sürdüren binlerce aday, sınav giriş belgesi ile sınava gireceği okul ve salon bilgisi gibi bilgilere erişim sağlayabilecek. Adaylar sınav giriş belgesinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
2026-KPSS Ortaöğretim oturumu kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adaylar açısından önem taşıyor. Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri ise sınav giriş belgesi üzerinden duyurulacak. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM AİS ile 2026 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Sınava başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemleri ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde tamamlandı.
KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar sınav tarihi yaklaşırken sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
30 Eylül 2026 itibarıyla 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin güncel işlem ekranında KPSS Ortaöğretim için başvuru işlemi bulunurken sınava giriş belgesi dökümü işlemi henüz erişime açılmış görünmüyor.
ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar sınava girecekleri bina, salon ve sınav merkezi bilgilerini AİS üzerinden öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi erişime açıldığında adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak belgeyi görüntüleyebilecek. Adaylar AİS'e T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin sunduğu e-Devlet giriş seçeneğini de kullanabilecek.
Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği sınav merkezi, bina ve salon bilgileri yer alacak. Belgenin yayımlanmasının ardından adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için bilgilerini önceden kontrol etmesi önem taşıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.
Sınav giriş belgesinin yayımlanmasıyla birlikte KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin salon ve bina bilgileri de adayların erişimine açılacak.