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        Haberler Bilgi KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan sonuç takvimine çevrildi. Kamu personeli olma hedefiyle sınava giren lise mezunu adaylar, elde edecekleri puanları öğrenmek için bekleyişini sürdürüyor. Yayımlanan soru ve cevap anahtarlarıyla netlerini hesaplayan adaylar, sonuçların ilan edileceği günü araştırırken ÖSYM'nin belirlediği tarihten daha erken bir açıklama yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları hangi tarihte belli olacak, sonuç sorgulama ekranı ne zaman açılacak? İşte ÖSYM sınav sonuç takvimine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 13:47 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adayların gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih yer alıyor. 25 Ekim Pazar günü düzenlenen ve 2 milyon 985 bin 438 kişinin başvurduğu sınavda, kamu kurumlarında görev alabilmek için adaylar ter döktü. Şimdi ise gözler ÖSYM'nin yayımladığı sonuç takvimine çevrildi. Sınavdan alacakları puanı merak eden lise mezunları, sonuçların hangi gün erişime açılacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman belli olacak, ayın kaçında açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sonuç tarihi ve merak edilen ayrıntılar…

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

        Sınava katılan adaylar, bu tarihten itibaren aldıkları puanları ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra adayların erişimine açılacak. Sınava giren lise mezunları, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav puanlarını öğrenebilecek.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte lise mezunu adaylar için tercih süreci gündeme gelecek. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar, sınavdan elde ettikleri puanlara uygun kadroları ve personel alım ilanlarını incelemeye başlayacak.

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        Tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı, başvuru koşulları ve boş kadrolara ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak. Adaylar, tercih sürecine ilişkin güncel bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

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        #KPSS
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