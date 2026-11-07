2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adayların gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih yer alıyor. 25 Ekim Pazar günü düzenlenen ve 2 milyon 985 bin 438 kişinin başvurduğu sınavda, kamu kurumlarında görev alabilmek için adaylar ter döktü. Şimdi ise gözler ÖSYM'nin yayımladığı sonuç takvimine çevrildi. Sınavdan alacakları puanı merak eden lise mezunları, sonuçların hangi gün erişime açılacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman belli olacak, ayın kaçında açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sonuç tarihi ve merak edilen ayrıntılar…