KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Lise sonuçları sorgulama ekranı
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de düzenlendi. Sınavın ardından milyonlarca aday sonuçların açıklanacağı tarih hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle sınava katılan lise mezunları, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden aldıkları puanları öğrenmek için ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte 2026 KPSS Lise sonuçları sorgulama ekranı ve ve merak edilen detaylar…
25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumunun ardından adayların sonuç heyecanı devam ediyor. Türkiye genelinde düzenlenen sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvururken sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından toplam 120 soru yöneltildi. Sınavın tamamlanmasının ardından doğru ve yanlış cevaplarını değerlendiren adaylar, alacakları puanları ve kamu personeli alımlarında kullanabilecekleri sonuçlar için geri sayıma geçti. ‘’KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM 2026 sınav takvimi ile KPSS Lise sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı…
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen sınavın değerlendirme süreci devam ediyor. Adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde ettikleri puanlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından erişime açılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Sonuçların hangi saatte ilan edileceğine ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarına ulaşabilecek.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına toplam 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavda 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi. Sınav, saat 12.25'te sona erdi.