Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Lise sonuçları sorgulama ekranı

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Lise sonuçları sorgulama ekranı

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de düzenlendi. Sınavın ardından milyonlarca aday sonuçların açıklanacağı tarih hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle sınava katılan lise mezunları, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden aldıkları puanları öğrenmek için ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte 2026 KPSS Lise sonuçları sorgulama ekranı ve ve merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 07:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumunun ardından adayların sonuç heyecanı devam ediyor. Türkiye genelinde düzenlenen sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvururken sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından toplam 120 soru yöneltildi. Sınavın tamamlanmasının ardından doğru ve yanlış cevaplarını değerlendiren adaylar, alacakları puanları ve kamu personeli alımlarında kullanabilecekleri sonuçlar için geri sayıma geçti. ‘’KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM 2026 sınav takvimi ile KPSS Lise sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı…

        2

        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen sınavın değerlendirme süreci devam ediyor. Adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde ettikleri puanlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından erişime açılacak.

        3

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

        Sonuçların hangi saatte ilan edileceğine ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarına ulaşabilecek.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

        ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına toplam 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavda 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi. Sınav, saat 12.25'te sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İki gencin hayatı söndü

        Van'ın Gevaş ilçesinde yakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Berkay Yavuz ile 16 yaşındaki Ahmet Can Aksu hayatını kaybetti. Acı haberi alan iki gencin aileleri gözyaşlarına boğuldu. Yürek yakan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı (İHA)

        #kpss ortaöğretim sonuçları
        #kpss ortaöğretim sınav sonuçları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! 21 ile sarı kod
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! 21 ile sarı kod
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        Bakan Tekin’den eğitimde yeni dönem mesajları
        "2 ay önce göçen yer gibi birçok yeri tespit ettik" Kapadokya uyarısı!
        "2 ay önce göçen yer gibi birçok yeri tespit ettik" Kapadokya uyarısı!
        Direğe çarpan otomobil parçalandı! 2 ölü
        Direğe çarpan otomobil parçalandı! 2 ölü
        TES belirsiz zamana bırakıldı
        TES belirsiz zamana bırakıldı
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız