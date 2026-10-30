KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Lise sonuçları sorgulama ekranı

25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumunun ardından adayların sonuç heyecanı devam ediyor. Türkiye genelinde düzenlenen sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvururken sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından toplam 120 soru yöneltildi. Sınavın tamamlanmasının ardından doğru ve yanlış cevaplarını değerlendiren adaylar, alacakları puanları ve kamu personeli alımlarında kullanabilecekleri sonuçlar için geri sayıma geçti. ‘’KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM 2026 sınav takvimi ile KPSS Lise sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı…