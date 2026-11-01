KPSS SONUÇ TARİHİ | ÖSYM 2026 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 Pazar günü ÖSYM tarafından uygulanıyor. Sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve cevap anahtarının yayımlanacağı günü araştırıyor. Peki, 2026 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM 2026 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar…
Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen adayların katıldığı KPSS DHBT sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlış cevaplarını kontrol edebilmek için ÖSYM'nin yayımlayacağı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını bekleyecek. Sınav sonuçları ise ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda ilan edilecek. Peki, ÖSYM 2026 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 KPSS DHBT sınav sonuçları tarihi…
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS DHBT sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından sisteme giriş yaparak sınav puanlarını görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama işlemi için ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi kullanılabilecek.
KPSS DHBT CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
KPSS DHBT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının, sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinde yapılacak duyuruyla sorulara ve doğru cevaplara ulaşabilecek.
KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
Adaylar, 2026 KPSS DHBT sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınav puanları sistemde erişime açılacak. ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruların takip edilmesi gerekiyor.