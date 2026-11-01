KPSS SONUÇ TARİHİ | ÖSYM 2026 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen adayların katıldığı KPSS DHBT sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlış cevaplarını kontrol edebilmek için ÖSYM'nin yayımlayacağı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını bekleyecek. Sınav sonuçları ise ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda ilan edilecek. Peki, ÖSYM 2026 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 KPSS DHBT sınav sonuçları tarihi…