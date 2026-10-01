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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sonuçları için gözler ÖSYM duyurusunda!

        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sonuçları için gözler ÖSYM duyurusunda!

        KPSS Lisans'ın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sonrası gözler KPSS sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Kamu kurumunda çalışmak isteyenler ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Tüm değerlendirmeler tamamlandıktan sonra KPSS lisans sonucu ÖSYM.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Sınavda yer alan her test ise kendi içinde değerlendiriliyor. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 01:39 Güncelleme:
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        KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından sınavın ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümü adayların erişimine açıldı. Şimdi ise gözler KPSS sonuçlarına çevrildi. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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        KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre 2026-KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS SONUÇLARI NEREDEN NASIL SORGULANIR?

        KPSS Lisans sonuçları ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapacak.

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        KPSS SINAV DEĞERLENDİRMESİ

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıkları hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

        Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

        Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

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        #ÖSYM
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