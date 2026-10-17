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        Haberler Bilgi KÜTAHYA'DA DEPREM! 17 Ekim 2026 Cumartesi AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        KÜTAHYA'DA DEPREM! 17 Ekim 2026 Cumartesi AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        17 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan depremler gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verileri, sarsıntıların hangi bölgelerde meydana geldiğini, büyüklüklerini ve saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Gün içerisinde Kütahya'da meydana gelen deprem ise bölgedeki sismik hareketliliğe yönelik merakı artırdı. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti?" sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Ekim 2026 Cumartesi günü kaydedilen son depremler ve güncel deprem listesine ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 09:34 Güncelleme:
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        Türkiye genelinde yaşanan sarsıntıları öğrenmek için gözler, 17 Ekim 2026 Cumartesi gününe ait güncel deprem kayıtlarına çevrildi. Bugün Kütahya'da meydana gelen deprem, son sarsıntıların hangi illerde yaşandığına yönelik araştırmaları hızlandırdı. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve meydana geldiği saat gibi bilgiler, AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı veriler üzerinden takip ediliyor. Peki, bugün deprem nerede oldu, en son hangi ilde sarsıntı kaydedildi? İşte 17 Ekim 2026 tarihli son depremler listesi ve merak edilen ayrıntılar…

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        EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

        Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

        Yayınlanan son depremler listesinde, 17 Ekim bugün Kütahya'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        17 EKİM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2026-10-17 09:12:51 39.23617 29.02783 6.79 ML 3.4 Simav (Kütahya)

        2026-10-17 09:11:48 39.237 29.02717 7.69 ML 2.2 Simav (Kütahya)

        2026-10-17 05:03:29 38.33283 25.79517 12.0 ML 2.3 Ege Denizi - [40.48 km] Çeşme (İzmir)

        2026-10-17 06:23:39 37.79017 29.42817 7.0 ML 2.2 Honaz (Denizli)

        2026-10-17 09:00:03 36.77267 29.2425 7.08 ML 2.2 Fethiye (Muğla)

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