KYK AYLIK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 | GSB KYK yurt ücreti ne kadar? KYK 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip oda fiyatları kaç TL oldu?
KYK yurt ücretleri, yeni eğitim öğretim döneminde üniversiteye şehir dışında devam edecek öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandı ve yurda yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri başladı. Öğrencilerin belirlenen süre içinde ilk kayıt ücretini yatırması ve e-Devlet üzerinden yurt taahhütnamesini onaylaması gerekiyor. Peki, 2026-2027 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. tip KYK yurt ücretleri açıklandı mı? İşte güncel KYK yurt ücretleri ve merak edilen detaylar…
KYK yurt ücretleri, üniversite eğitimi için şehir değiştirecek öğrencilerin gündeminde yer alıyor. GSB tarafından yürütülen yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanmasını ve kalacakları yurtlarla ilgili detayları beklemeye başladı. Yurt ücretleri ise barınma tercihinde bulunacak öğrenciler için önemli bir gündem maddesi oldu. KYK yurtlarında oda tipi ve yurt imkanlarına göre değişiklik gösteren 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. tip ücretler merak ediliyor. Peki, 2026 KYK aylık yurt ücretleri ne kadar? GSB yurt sonuçları nasıl sorgulanır, yurda yerleşen öğrencilerin hangi işlemleri yapması gerekiyor? İşte KYK yurt ücretleri ve kayıt sürecine ilişkin tüm detaylar…
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
GSB’ye bağlı KYK yurtlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için uygulanacak yeni ücret tarifesi belli oldu. Yapılan düzenlemeyle birlikte geçtiğimiz dönemde 1290 TL olan aylık yurt ücreti 1590 TL’ye çıkarıldı. Böylece öğrencilerin aylık barınma maliyetindeki artış yaklaşık yüzde 23,3 olarak gerçekleşti.
KYK AYLIK YURT FİYATLARI 2026-2027
Yeni ücretlerin belirlenmesinde güncel ekonomik veriler ve temmuz ayı enflasyon rakamları dikkate alındı. Buna göre KYK yurdunda kalan bir öğrencinin aylık gideri önceki döneme göre 300 TL artmış oldu.
GSB yurtlarında kayıtlı olarak kalan öğrencilerden temmuz ve ağustos aylarında ücret alınmadığı için, yeni tarifenin 10 ay boyunca uygulanması halinde toplam ödeme tutarı 15 bin 900 TL’ye ulaşacak. Geçtiğimiz yıl aynı dönem için bu tutar 12 bin 900 TL seviyesindeydi.
1, 2, 3, 4, 5 VE 6. TİP KYK YURT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?
KYK yurtlarında öğrencilerin ödeyeceği ücretler, yurdun tipi, oda kapasitesi, bina özellikleri ve sunulan imkanlara göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle kesin ödeme tutarı, öğrencinin yerleştirildiği yurt türüne göre değişiklik gösteriyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücreti 1590 TL olarak açıklanırken, 1’inci tipten 6’ncı tipe kadar olan yurt kategorilerine ait detaylı ücret listesi ile güvence bedeli tutarları henüz GSB tarafından resmi olarak paylaşılmadı.
Geçtiğimiz eğitim döneminde uygulanan KYK yurt ücretleri ise şu şekildeydi:
1. tip KYK yurdu: 750 TL
2. tip KYK yurdu: 850 TL
3. tip KYK yurdu: 850 TL
4. tip KYK yurdu: 1.050 TL
5. tip KYK yurdu: 1.150 TL
6. tip KYK yurdu: 1.250 TL
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NASIL, NEREDEN ÖDENİR?
KYK yurduna ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği ilk kayıt ücreti, yurda ve öğrencinin yerleştirme durumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlayabilmesi için öncelikle belirlenen ücreti yatırması, ardından e-Devlet üzerinden yurt taahhütnamesini onaylaması gerekiyor.
KYK yurt ücretleri ve ilk kayıt ödemeleri şu kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor:
Ziraat Bankası ATM’leri
KYK e-Ödeme ekranı
Ziraat Bankası internet bankacılığı