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        Haberler Bilgi Eğitim KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI EKRANI e-DEVLET || 2026 KYK burs başvuru sonuçları nasıl nereden sorgulanır? KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

        KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI EKRANI e-DEVLET || 2026 KYK burs başvuru sonuçları nasıl nereden sorgulanır? KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

        KYK burs başvuru sonuçları 2026 yılı için başvuru yapan öğrenciler tarafından uzun süredir merak edilip araştırılıyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla merak edilip araştırılan sorunun cevabı belli oldu. Peki, 2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nereden nasıl sorgulanır? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı ve e-Devlet KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. GSB Burs ve Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, 11 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.

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        Adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden sonuçlarına kolayca ulaşabilecek. Sorgulama işlemi için T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme girip "KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Sonuç Sorgulama" hizmetini seçmek yeterli. Sayfaya eriştiğinizde burs mu yoksa öğrenim kredisi mi kazandığınızı anında öğrenebilirsiniz.

        SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından 2026-2027 eğitim öğretim dönemi Yükseköğrenim GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

        Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

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        Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından 2026-2027 eğitim öğretim dönemi Yükseköğrenim GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

        Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

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        Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının önce kendi e-Devlet’i üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin taahhütname onaylaması gerekiyor.

        15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise, kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.

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        Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerini tamamlama süresi 5 Aralık Cumartesi günü saat 23.59’da sona eriyor.

        Yurt dışı öğrencilerinin de öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütname onaylaması gerekiyor. Daha sonra yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

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