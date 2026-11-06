KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI EKRANI e-DEVLET || 2026 KYK burs başvuru sonuçları nasıl nereden sorgulanır? KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının önce kendi e-Devlet’i üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin taahhütname onaylaması gerekiyor.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise, kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.