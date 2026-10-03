KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar?
Üniversitelerde yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yeniden gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayımlayacağı duyuruyla başlayacak başvuru süreci, e-Devlet üzerinden yürütülecek. Öğrenciler bir yandan başvuru takvimini beklerken, diğer yandan yeni dönemde burs ve kredi tutarlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak, kimler başvuru yapabilecek? İşte yeni döneme ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Yeni eğitim öğretim döneminde maddi destekten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlayacağı tarihi bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilecek takvimle birlikte başvuru ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler başvuru tarihinin yanı sıra kimlerin öncelikli değerlendirileceğini, sonuçların ne zaman duyurulacağını ve ödemelerin hangi tutarlarda yapılacağını da araştırıyor. Peki 2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak, süreçte hangi aşamalar izlenecek? İşte GSB duyurusu öncesinde bilinen ayrıntılar…
KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yeni dönem başvurularına ilişkin herhangi bir takvim paylaşılmazken, öğrenciler yapılacak duyuruyu bekliyor.
Geçtiğimiz eğitim döneminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış, 17 Ekim 2025 saat 23.59 itibarıyla sona ermişti. Yeni dönem takviminin de benzer bir süreç içerisinde açıklanması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, öğrenciler tarafından e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde burs ve kredi için iki ayrı işlem yapılmasına gerek bulunmuyor, adaylar tek başvuru formu üzerinden değerlendirmeye alınıyor.
Formda öğrencilerin maddi durumu, aile yapısı, öğrenim bilgileri ve sosyal koşullarına ilişkin çeşitli bilgiler talep ediliyor. Girilen beyanlar, ilgili kamu kurumlarındaki kayıtlarla karşılaştırılarak inceleniyor. Yapılan değerlendirme sonunda şartları karşılayan öğrencilerden bir bölümüne karşılıksız burs, diğerlerine ise geri ödemeli öğrenim kredisi veriliyor.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı.
2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.
KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları eğitim seviyesine göre şu şekildedir:
Ön Lisans ve Lisans: 4.000 TL
Yüksek Lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
KYK BURS VE KREDİ VERİLİRKEN ÖNCELİKLİ KİŞİLER KİMLER?
GSB, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını değerlendirirken öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alıyor. Bazı öğrenci grupları ise mevzuatta yer alan öncelik hükümleri kapsamında değerlendiriliyor. Başvuru sırasında bilgileri sistem üzerinden doğrulanan başlıca öncelikli gruplar şöyle sıralanıyor:
- Şehitlerin çocukları ile bekâr kardeşleri ve gazilerin çocukları,
- Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engeli bulunduğu belgelenen öğrenciler,
- Anne ve babası hayatını kaybetmiş öğrenciler,
- Devlet koruması altında yetişenler ile Darüşşafaka Lisesi mezunları,
- Milli sporcu belgesine sahip öğrenciler.