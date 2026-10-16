KYK son başvuru tarihi 2026-2027: KYK burs başvurusu ne zaman, saat kaçta bitiyor?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında son güne gelindi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan başvuru sürecinde öğrenciler, işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Burs veya öğrenim kredisi almak isteyen adaylar, başvuruların sona ereceği tarihi araştırıyor. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler değerlendirme sürecine ve sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi hangi gün? İşte 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularının son günü ve başvuru ekranına ilişkin detaylar...
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12 Ekim 2026 tarihinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuruların 16 Ekim Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Başvurular yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor. İlk kez üniversiteye yerleşen öğrencilerin yanı sıra ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları da başvuru yapabiliyor. Peki, KYK burs başvurusu saat kaçta sona erecek? İşte başvuru süresine, başvuru şartlarına ve e-Devlet ekranına ilişkin merak edilenler...
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin işlemlerini bu saate kadar tamamlaması gerekiyor. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen adaylar da belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden güncelleme yapabilecek.
KYK BURS BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının burs ve öğrenim kredisi başvuru hizmetini kullanabiliyor.
Başvuru sırasında eğitim, ekonomik ve sosyal duruma ilişkin bilgilerin doğru şekilde girilmesi gerekiyor. Öğrenim bilgilerinde hata veya eksiklik bulunan öğrencilerin üniversitelerinin öğrenci işleri birimleriyle iletişime geçerek bilgilerini düzelttirmeleri önem taşıyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
2026-2027 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunabilecek öğrenciler şu şekilde sıralanıyor:
İlk defa bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler
Üniversitelerde öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencileri
Yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları aynı ekran üzerinden alınıyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından öğrencilerin burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadığı belli olacak.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarih, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündemine gelecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, e-Devlet üzerinden burs veya kredi durumlarını kontrol edebilecek. Sonuç tarihiyle ilgili resmi açıklama yapılması durumunda değerlendirme takvimi netleşecek.
Başvuru yapan öğrencilerin sonuç duyurularını Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi kanallarından takip etmeleri gerekiyor.