KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin işlemlerini bu saate kadar tamamlaması gerekiyor. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen adaylar da belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden güncelleme yapabilecek.