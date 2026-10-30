KYK BURS SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI | GSB 2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvurularını tamamlayan öğrencilerin sonuç heyecanı devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte öğrencilerin ekonomik, sosyal ve öğrenim durumları değerlendirmeye alınırken sonuçların ilan edileceği tarih yoğun bir şekilde araştırılıyor. Üniversiteye yeni başlayanlar ve eğitimini sürdüren öğrenciler, başvurularının değerlendirilmesinin ardından burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, GSB KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü, nasıl ve nereden sorgulama yapılır? İşte 2026-2027 KYK burs sonuçları sorgulama ekranı…