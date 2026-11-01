KYK burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı 2026 | GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?

2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, eğitim seviyesine göre değişiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı zamlı tarifeye göre aylık ödeme tutarları şöyle:

* Lisans öğrencileri: 4.000 TL

* Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

* Doktora öğrencileri: 12.000 TL