KYK burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı 2026 | GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Ekim ayında sona eren KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ardından 2026 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. GSB'nin yapacağı duyuruyu bekleyen öğrenciler, e-Devlet KYK burs sorgulama ekranını takip ediyor. Peki, GSB KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, 2026 KYK burs sonuçları ve başvuru sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, e-Devlet üzerinden burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama işlemi, Gençlik ve Spor Bakanlığının e-Devlet hizmeti üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte, 2026 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranının erişime açılacağı tarihe ilişkin detaylar…
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, KASIM AYINDA MI?
2026 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığından konuya ilişkin resmi bir takvim paylaşılmadı.
Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuru sonuçları 4 Kasım 2025 Salı günü ilan edilmişti. Bu yıl da sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, GSB'nin resmi duyurusuyla birlikte burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.
KYK BURS SONUÇLARI E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?
KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusunun ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.
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2026 KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?
2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, eğitim seviyesine göre değişiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı zamlı tarifeye göre aylık ödeme tutarları şöyle:
* Lisans öğrencileri: 4.000 TL
* Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL
* Doktora öğrencileri: 12.000 TL
KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ödemeleri 18-20 Kasım 2025 tarihlerinde yapılmıştı. Ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ilk ödeme, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplara yatırılmıştı.
KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödemeleri, taahhütname işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk ödeme tarihleri GSB'nin açıklayacağı takvimle belli olacak.
KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, belirlenen şartların ihlal edilmesi halinde kesiliyor. Bursun kesilmesine neden olan durumlar şöyle:
* Öğrencinin başarısız olması,
* Öğretim kurumundan ayrılması veya çıkarılması,
* En az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alması,
* Burs almaktan vazgeçmesi, izin alması veya kayıt dondurması,
* Ders kaydı yaptırmaması,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Bakanlığa bağlı yurtlardan çıkarma cezası alması,
* Kesin hükümle mahkum olması,
* Öncelikli öğrenciler hariç, yurt içinde yükseköğrenim görürken yurt dışında başka bir yükseköğretim programına kaydolması,
* Hesabına aktarılan bursu altı ay içinde çekmemesi,
* Gerçeğe aykırı bilgi veya belge sunması,
* Türk vatandaşlığından çıkması veya çıkarılması.