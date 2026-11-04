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        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB ile 2026 2027 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        KYK burs sonuçları sorgulama ekranı: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB ile 2026 2027 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için sağlanan KYK burs başvuru sonuçları merak ediliyor. KYK bursu öğrencilerin eğitim hayatları boyunca geri ödemesiz olarak alabildikleri karşılıksız bir nakit yardımıyken, KYK öğrenim kredisi ise mezuniyetten iki yıl sonra devlete geri ödenmesi zorunlu olan bir borç paradır. Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödeme işlemlerinin tamamlanabilmesi için taahhütname onayı vermesi gerekiyor. Peki KYK burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2026 2027 GSB ile KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte KYK burs sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 18:00 Güncelleme:
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        KYK burs sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs/kredi başvurularının 12-16 Ekim 2026 tarihlerinde tamamlanmasının ardından gözler burs sonuçlarına çevrildi. Geçtiğimiz sene başvuru sonuçları 4 Kasım'da açıklanmıştı. Peki, 2026 2027 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

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        KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanan KYK burs başvuruları sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçları kasım ayının ikinci haftası itibarıyla erişime açılmıştı.

        Bu yıl da KYK sonuçların kasım ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

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        KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR OLDU?

        2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden güncellenecek.

        KYK BURSU KİMLERE VERİLİR? (GERİ ÖDEMESİZ)

        KYK bursu, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere geri ödemesiz olarak verilir. Değerlendirme sürecinde öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, sosyal durumu ve başarı bilgileri baz alınır.

        Öncelikli Burs Verilen Gruplar:

        • Şehit çocukları (bekar) veya şehit bekar kardeşleri, gazi çocukları veya gazi kendisi.
        • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğu tespit edilenler.
        • Anne ve babasının her ikisi de vefat etmiş olan bekar öğrenciler.
        • Darüşşafaka Lisesi mezunları veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki yetiştirme yurtlarında barınarak koruma altında kalanlar.
        • Amatör milli sporcular.
        • ÖSYM tarafından yapılan sınavda ham puan bazında ilk 100’e giren öğrenciler (Cahit Arf Başarı Bursu)

        KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        KYK burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.

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        KYK BURS KREDİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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