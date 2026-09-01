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        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs ve kredi başvuru tarihleri: 2026 2027 GSB KYK burs başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        KYK burs ve kredi başvuru tarihleri: 2026 2027 GSB KYK burs başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek KYK kredi/burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Her sene okullar açıldıktan belli bir süre sonra KYK başvuruları alınmaya başlıyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit ediliyor. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 21:36 Güncelleme:
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        Milyonlarca öğrenci KYK burs başvuru tarihlerini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaları takip eden üniversite öğrencileri, KYK burs ve kredi başvuru takvimine göre işlemlerini gerçekleştirecek. KYK başvuruları e devlet ekranı üzerinden tamamlanacak. Peki, 2026 2027 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl yapılır, şartları nelerdir?

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        2026 2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

        KYK burs ve yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor. KYK burs başvuruları genellikle ekim ve kasım ayında alınıyor.

        KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2026 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 4 bin TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti henüz belli olmadı, aralık ayında yeniden belirlenecek.

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        KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

        KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NASIL BELİRLENİYOR?

        Başvuruların değerlendirilmesinin ardından bütçe imkânları doğrultusunda belirlenen sayıda öğrenciye karşılıksız burs veriliyor. Mevzuatta belirtilen şartları taşıyan diğer öğrenciler ise öğrenim kredisinden yararlanabiliyor.

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