KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru ekranı açıldı mı, nasıl başvurulur?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı için araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında alınan KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının bu yıl hangi tarihte başlayacağı üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda öğrenciler, burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Peki, 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı açıldı mı, başvuru şartları neler? İşte merak edilenler…
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi üniversite öğrencilerinin gündeminde. Geçtiğimiz yıl ekim ayında alınan burs ve öğrenim kredisi başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak edilirken, gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Her yıl olduğu gibi bu yıl da burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı açıldı mı, nasıl başvurulur, şartları neler? İşte ayrıntılar…
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından başvuru tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama da gelmedi.
Başvuruların YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin edilirken, öğrencilerin başvuru takvimi için GSB'nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.
GEÇEN YIL KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINMIŞTI?
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih sonuçları 6 Eylül’de açıklanmıştı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs/kredi başvuruları ise 13 Ekim’de başlamış, 17 Ekim’de sona ermişti.
Buna göre 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularının da Ekim ayının ikinci veya üçüncü haftasında başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
e-Devlet'e giriş yapan adaylar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına ulaşabilmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ TUTARI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?
KYK burs ve kredi ücretleri her yıl artış yaşıyor. Bu yıl da üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi tutarı artırılacak.
2026 yılı Ocak ayında yapılan artışla birlikte KYK burs ve kredi tutarı, ön lisans ve lisans öğrencileri için 4 bin lira olarak belirlenmişti.
2026-2027 eğitim öğretim yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında açıklanması bekleniyor.
KYK burs ve kredi ödemeleri; yüzde 25 zam yapılması halinde 5 bin lira, yüzde 30 zam yapılması halinde 5 bin 200 lira, yüzde 40 zam yapılması halinde 5 bin 600 lira, yüzde 50 zam yapılması halinde ise 6 bin lira olacak.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler