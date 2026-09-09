KYK YURT KAYIT TARİHLERİ | 2026 KYK yurt kayıtları ne zaman? 2026 - 2027 GSB KYK yurtları ne zaman açılıyor, ilk girişler hangi gün yapılacak?
KYK yurt kayıt ve açılış tarihleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı GSB yurt yerleştirme sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Yurt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 10 Eylül Perşembe günü saat 23.00'e kadar tamamlayabilecek. KYK yurtlarında yeni dönem ise 14 Eylül'de başlayacak. Peki, 2026 KYK yurt kayıtları ne zaman? İşte, 2026 KYK yurt kayıtları ve yurtların açılacağı tarih hakkında merak edilenler…
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçları 8 Eylül 2026'da açıklandı. Yurtlarda barınmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini belirlenen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, kayıtlar için son tarihi 10 Eylül Perşembe günü saat 23.00 olarak açıkladı. Peki, ? 2026 - 2027 GSB KYK yurtları ne zaman açılıyor, ilk girişler hangi gün yapılacak? İşte, 2026 - 2027 GSB KYK yurtlarına ilk giriş tarihlerine ilişkin detaylar…
KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN?
KYK yurt kayıt işlemleri için öğrencilere 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 23.00'e kadar süre verildi. Kayıt işleminin tamamlanması için öncelikle ilk kayıt ücretinin ödenmesi, ardından e-Devlet üzerinden taahhütnamenin onaylanması gerekiyor.
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin ilk kayıt ücretini süresi içerisinde yatırması gerekiyor. Bu ücret içerisinde güvence bedeli ile gün bazında hesaplanan yatak ücreti bulunuyor. Öğrenciler yurda yerleştikten sonraki aylarda ise aylık yurt ücretini ödüyor.
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrencilerin yurda giriş tarihleri ise üniversitelerin akademik takvimlerine göre farklılık gösterebilecek.
Akademik takviminde dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda konaklayabilecek. Dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler ise üniversitelerinin eğitim başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.
KYK NÖBETÇİ YURTLARDA KİMLER KALABİLECEK?
Yeni dönem öncesinde erken konaklama ihtiyacı bulunan öğrenciler için nöbetçi yurt uygulaması devam edecek. Dersleri 14 Eylül'den önce başlayan veya eğitim nedeniyle daha erken konaklaması gereken öğrenciler, derslerinin başladığı tarihten itibaren nöbetçi yurtlardan yararlanabilecek.
Ders başlangıcı 14 Eylül'den sonra olan öğrenciler ise kendi üniversitelerinin akademik takvimine göre eğitim başlangıcından 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.
KYK YURT KAYDI NASIL YAPILIR?
KYK yurt kayıt işlemleri iki aşamada tamamlanıyor. Öğrencilerin öncelikle ilk kayıt ücretini ödemesi, ardından e-Devlet'te yer alan taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Bu iki işlemin de süresi içerisinde tamamlanmasıyla yurt kaydı kesinleşiyor.