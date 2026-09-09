KYK YURT KAYIT TARİHLERİ | 2026 KYK yurt kayıtları ne zaman? 2026 - 2027 GSB KYK yurtları ne zaman açılıyor, ilk girişler hangi gün yapılacak?

KYK NÖBETÇİ YURTLARDA KİMLER KALABİLECEK?

Yeni dönem öncesinde erken konaklama ihtiyacı bulunan öğrenciler için nöbetçi yurt uygulaması devam edecek. Dersleri 14 Eylül'den önce başlayan veya eğitim nedeniyle daha erken konaklaması gereken öğrenciler, derslerinin başladığı tarihten itibaren nöbetçi yurtlardan yararlanabilecek.

Ders başlangıcı 14 Eylül'den sonra olan öğrenciler ise kendi üniversitelerinin akademik takvimine göre eğitim başlangıcından 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.