KYK YURT ODA TİPLERİ 2026-2027 | KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurtlar kaç kişilik, özellikleri neler? 1-8 kişilik KYK yurt ücretleri ne kadar?
2026-2027 KYK yurt başvurularının 25 Ağustos itibarıyla başlamasıyla birlikte öğrencilerin oda tipleri ve yurt ücretlerine ilişkin araştırmaları hız kazandı. KYK yurtlarında 1. tipten 6. tipe kadar farklı oda seçenekleri bulunurken, odaların kişi kapasitesi ve sunduğu imkanlar yurda göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, KYK 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurtlar kaç kişilik, odalarda hangi imkanlar bulunuyor? İşte KYK yurt oda tipleri ve ücretlerine ilişkin merak edilenler...
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sunulan yurt imkanları, 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurularının başlamasıyla yeniden gündeme geldi. Başvurularını tamamlayan öğrenciler bir yandan sonuçları beklerken diğer yandan kalacakları yurdun oda tipi, kişi kapasitesi ve sunduğu imkanları araştırıyor. KYK yurtlarında 1. tipten 6. tipe kadar farklı standartlarda odalar bulunuyor. Peki, KYK 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip odalar kaç kişilik, özellikleri neler? İşte 2026-2027 KYK 1 ila 8 kişilik KYK yurt ücretlerine ilişkin detaylar…
2026-2027 KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 saat 10.00'da başladı. Başvurular 29 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İlk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra belirli şartları taşıyan ara sınıf öğrencileri de bu başvuru döneminden yararlanabilecek.
2026-2027 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt ücretleri için henüz resmi bir fiyat tarifesi yayımlanmadı. 2025-2026 döneminde uygulanan tarifede ise 1. tip yurt 750 TL, 2. ve 3. tip yurt 850 TL, 4. tip yurt 1.050 TL, 5. tip yurt 1.150 TL ve 6. tip yurt 1.250 TL olarak yer aldı.
KYK 1. VE 2. TİP YURTLAR KAÇ KİŞİLİK?
KYK yurtlarında oda kapasitesi, yurdun fiziki yapısına göre değişebiliyor. Bu nedenle 1. ve 2. tip yurtların tamamının belirli sayıda öğrenciye ayrıldığını söylemek doğru değil. GSB'nin yurt altyapısına ilişkin resmi bilgilerinde farklı oda kapasitelerinin bulunduğu görülüyor. Yurtlarda barınmanın yanı sıra öğrencilere güvenlik, internet ve yemek gibi hizmetler de sunuluyor.
KYK 3. VE 4. TİP YURTLARIN ÖZELLİKLERİ NELER?
3.ve 4. tip KYK yurtlarında oda kapasitesi yurdun özelliklerine göre değişebiliyor. Odalarda öğrencilerin kullanımına yönelik yatak, dolap ve çalışma alanları bulunurken bazı yurtlarda bu imkanlara buzdolabı gibi donanımlar da eşlik ediyor. Banyo ve tuvaletin odanın içinde olup olmaması ise yurdun binasına ve oda düzenine göre farklılık gösterebiliyor.
KYK 5. VE 6. TİP YURTLAR NASIL?
5.ve 6. tip yurtlar, ücretlendirmede üst grupta yer alan yurtlar arasında bulunuyor. Ancak bu tiplerdeki tüm odaların mutlaka 1, 2 veya 3 kişilik olduğu yönündeki genelleme resmi kaynaklarla doğrulanmıyor. Oda kapasitesi ve banyo-tuvalet düzeni, yurdun fiziki özelliklerine göre değişebiliyor. GSB'nin resmi açıklamalarında yeni yurtlarda daha modern oda düzenleri, çalışma alanları, sıcak su ve internet gibi imkanların bulunduğu belirtiliyor.