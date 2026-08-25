KYK YURT ODA TİPLERİ 2026-2027 | KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurtlar kaç kişilik, özellikleri neler? 1-8 kişilik KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK 3. VE 4. TİP YURTLARIN ÖZELLİKLERİ NELER?

3.ve 4. tip KYK yurtlarında oda kapasitesi yurdun özelliklerine göre değişebiliyor. Odalarda öğrencilerin kullanımına yönelik yatak, dolap ve çalışma alanları bulunurken bazı yurtlarda bu imkanlara buzdolabı gibi donanımlar da eşlik ediyor. Banyo ve tuvaletin odanın içinde olup olmaması ise yurdun binasına ve oda düzenine göre farklılık gösterebiliyor.