KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026-2027 GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, BUGÜN MÜ, nereden, nasıl sorgulanır?
KYK yurt sonuçları 2026 için nefesler tutuldu! Gözler GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalmak isteyen üniversite öğrencileri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim döneminde konaklayacakları yurdun belli olacağı günü araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden, nasıl sorgulanır? İşte, e-Devlet KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve konu hakkında detaylı bilgiler…
KYK yurt sonuçları 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Üniversite eğitimi için şehir değiştiren ya da barınma ihtiyacını KYK yurtlarında karşılamak isteyen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde hangi yurda yerleşeceklerini öğrenmek için GSB'nin açıklamasını bekliyor. Yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler yerleştirme takvimine çevrilirken, KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nasıl sorgulanacağı öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. KYK yurt sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 2026-2027 GSB KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz yıl sonuçlar 11 Eylül’de erişime açılmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yılki KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.
KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, yerleştirme durumlarını T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek.
Başvuru sonuçları ekranında öğrencilerin yurt kazanması durumunda yurt adresi, şehir, öğrenci adı, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler yer alacak.
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.
Nöbetçi yurtlar 14 Eylül'e kadar hizmet verecek. Dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda kalabilecek.
Dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler ise üniversite başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.
2026-2027 KYK AYLIK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ücretler artırıldı.
Buna göre geçen yıl aylık 1290 TL olan yurt ücreti 1590 TL’ye yükseldi. Böylece ücretteki artış oranı yaklaşık yüzde 23.3 oldu.
KYK 1.,2.,3.,4.,5.,6. TİP YURT AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?
GSB yurtlarında ücretler; binanın fiziki özellikleri, oda kapasitesi ve öğrencilere sunulan imkanlara göre değişebiliyor. Bu nedenle öğrencinin ödeyeceği kesin tutar, yerleştirildiği yurda göre farklılaşabiliyor.