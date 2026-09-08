KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026-2027 GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, BUGÜN MÜ, nereden, nasıl sorgulanır?

KYK yurt sonuçları 2026 için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Üniversite eğitimi için şehir değiştiren ya da barınma ihtiyacını KYK yurtlarında karşılamak isteyen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde hangi yurda yerleşeceklerini öğrenmek için GSB'nin açıklamasını bekliyor. Yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler yerleştirme takvimine çevrilirken, KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nasıl sorgulanacağı öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. KYK yurt sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 2026-2027 GSB KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…