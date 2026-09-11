KYK YURT ÜCRETLERİ VE ÖDEMELERİ 2026-2027: Bu yıl KYK yurt ücreti ne kadar oldu? GSB KYK 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip oda fiyatları açıklandı mı?
Üniversite eğitimi için farklı bir şehirde yaşayacak öğrencilerin gündeminde bu kez barınma masrafları bulunuyor. KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci devam ederken, yurt ücretleri de en çok merak edilen başlıklar arasında öne çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen başvuru ve yerleştirme sürecinin ardından öğrencilerin kayıtlarını tamamlayabilmeleri için ilk kayıt ücretini belirtilen süre içerisinde ödemeleri ve e-Devlet üzerinden yurt taahhütnamesini onaylamaları gerekiyor. Peki, 2026-2027 döneminde KYK yurt ücretleri ne kadar? 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. tip yurtlar için aylık ödenecek tutarlar belli oldu mu? İşte KYK yurt ücretlerine ilişkin güncel bilgiler...
Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) yürüttüğü KYK yurt başvurularının ardından öğrenciler, yerleştirme sonuçlarıyla birlikte kendilerine çıkacak yurt ve ödenecek ücretlere ilişkin bilgileri araştırıyor. Yurtlarda uygulanan farklı oda ve hizmet seçenekleri nedeniyle 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. tip yurtların aylık ücretleri de merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 yılında KYK yurtları için aylık ücretler ne kadar olacak? GSB yurt yerleştirme sonuçları nasıl kontrol edilir ve kayıt hakkı kazanan öğrencileri hangi aşamalar bekliyor? İşte KYK yurt ücretleri ve kayıt işlemlerine dair bilinmesi gerekenler...
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2026-2027?
GSB’ye bağlı KYK yurtlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için uygulanacak yeni ücret tarifesi belli oldu. Yapılan düzenlemeyle birlikte geçtiğimiz dönemde 1290 TL olan aylık yurt ücreti 1590 TL’ye çıkarıldı. Böylece öğrencilerin aylık barınma maliyetindeki artış yaklaşık yüzde 23,3 olarak gerçekleşti.
KYK AYLIK YURT FİYATLARI KAÇ TL?
Yeni ücretlerin belirlenmesinde güncel ekonomik veriler ve temmuz ayı enflasyon rakamları dikkate alındı. Buna göre KYK yurdunda kalan bir öğrencinin aylık gideri önceki döneme göre 300 TL artmış oldu.
GSB yurtlarında kayıtlı olarak kalan öğrencilerden temmuz ve ağustos aylarında ücret alınmadığı için, yeni tarifenin 10 ay boyunca uygulanması halinde toplam ödeme tutarı 15 bin 900 TL’ye ulaşacak. Geçtiğimiz yıl aynı dönem için bu tutar 12 bin 900 TL seviyesindeydi.
1, 2, 3, 4, 5 VE 6. TİP KYK YURT ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?
KYK yurtlarında öğrencilerin ödeyeceği ücretler, yurdun tipi, oda kapasitesi, bina özellikleri ve sunulan imkanlara göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle kesin ödeme tutarı, öğrencinin yerleştirildiği yurt türüne göre değişiklik gösteriyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücreti 1590 TL olarak açıklanırken, 1’inci tipten 6’ncı tipe kadar olan yurt kategorilerine ait detaylı ücret listesi ile güvence bedeli tutarları henüz GSB tarafından resmi olarak paylaşılmadı.
Geçtiğimiz eğitim döneminde uygulanan KYK yurt ücretleri ise şu şekildeydi:
1. tip KYK yurdu: 750 TL
2. tip KYK yurdu: 850 TL
3. tip KYK yurdu: 850 TL
4. tip KYK yurdu: 1.050 TL
5. tip KYK yurdu: 1.150 TL
6. tip KYK yurdu: 1.250 TL
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NASIL, NEREDEN ÖDENİR?
KYK yurduna ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği ilk kayıt ücreti, yurda ve öğrencinin yerleştirme durumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlayabilmesi için öncelikle belirlenen ücreti yatırması, ardından e-Devlet üzerinden yurt taahhütnamesini onaylaması gerekiyor.
KYK yurt ücretleri ve ilk kayıt ödemeleri şu kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor:
Ziraat Bankası ATM’leri
KYK e-Ödeme ekranı
Ziraat Bankası internet bankacılığı