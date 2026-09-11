KYK YURT ÜCRETLERİ VE ÖDEMELERİ 2026-2027: Bu yıl KYK yurt ücreti ne kadar oldu? GSB KYK 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip oda fiyatları açıklandı mı?

KYK AYLIK YURT FİYATLARI KAÇ TL?

Yeni ücretlerin belirlenmesinde güncel ekonomik veriler ve temmuz ayı enflasyon rakamları dikkate alındı. Buna göre KYK yurdunda kalan bir öğrencinin aylık gideri önceki döneme göre 300 TL artmış oldu.

GSB yurtlarında kayıtlı olarak kalan öğrencilerden temmuz ve ağustos aylarında ücret alınmadığı için, yeni tarifenin 10 ay boyunca uygulanması halinde toplam ödeme tutarı 15 bin 900 TL’ye ulaşacak. Geçtiğimiz yıl aynı dönem için bu tutar 12 bin 900 TL seviyesindeydi.