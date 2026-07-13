LGS 2026 lise tercihleri ne zaman bitecek? MEB kılavuzu açıkladı! LGS tercihleri son gün ne zaman?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak.