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        Haberler Bilgi LGS 2026 lise tercihleri ne zaman bitecek? MEB kılavuzu açıkladı! LGS tercihleri son gün ne zaman?

        LGS 2026 lise tercihleri ne zaman bitecek? MEB kılavuzu açıkladı! LGS tercihleri son gün ne zaman?

        LGS tercih süreci bugün itibarıyla resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından tercih süreciyle ilgili ayrıntılar paylaşıldı. Peki lise 2026 LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS tercihleri son gün ne zaman? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. işte 13 Temmuz Pazartesi yani bugün başlayan LGS tercih süreci ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        LGS tercihleri ne zaman sona erecek? Lise tercih süreci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz yani bugün resmen başlatıldı. Sürecin başlamasıyla birlikte gözler LGS tercih sonuçlarına ve tercihlerde son tarihe çevrildi. Peki, LGS tercihleri en zaman bitecek? İşte 2026 LGS tercihleri son tarih...

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        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

        13 Temmuz 2026 yani bugün başlayan LGS terchleri 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.

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        LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

        LGS tercih işlemleri, e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, tercihlerini okul müdürlükleri aracılığıyla onaylatabilecek. Tercih sürecinde öğrencilerin sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve yayımlanacak kontenjan bilgileri dikkate alınacak.

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        Tercih işlemleri öncesinde MEB tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu incelenmeli. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerini de kılavuzda belirtilen kurallara göre yapabilecek. Tercih listesinin oluşturulmasının ardından işlemlerin okul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.

        DETALAR İÇİN TERCİH KILAVUZUNU TIKLAYIN

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        LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak.

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