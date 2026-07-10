LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI? 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? LGS Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları-yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesi
LGS 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi de taban puanlar, yüzdelik dilimler ve okul kontenjanlarına çevrildi. Fen liseleri, Anadolu liseleri ve Anadolu imam hatip liselerine yerleşmek isteyen binlerce öğrenci ve veli, tercih sürecine yön verecek güncel verileri yakından takip ediyor. Hangi okulun kaç puanla öğrenci alacağı ve kontenjan dağılımlarının nasıl şekilleneceği ise tercih döneminin en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? İşte LGS Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları-yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesi...
LGS 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi de taban puanlar, yüzdelik dilimler ve okul kontenjanlarına çevrildi. Fen liseleri, Anadolu liseleri ve Anadolu imam hatip liselerine yerleşmek isteyen binlerce öğrenci ve veli, tercih sürecine yön verecek güncel verileri yakından takip ediyor. Hangi okulun kaç puanla öğrenci alacağı ve kontenjan dağılımlarının nasıl şekilleneceği ise tercih döneminin en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? İşte LGS Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları-yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesi...
LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2026 LGS tercih sürecine yön verecek lise taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz yayımlanmadı. Bugün açıklanan sınav sonuçlarının ardından söz konusu verilerin kısa süre içinde e-Okul sistemi üzerinden adayların erişimine açılması öngörülüyor. Açıklanacak bu bilgiler, öğrencilerin tercih listelerini oluştururken en önemli referanslardan biri olacak.
2026 LGS TERCİH SÜRECİNDE KRİTİK DETAY
Lise adayları, 13-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirirken, referans olarak bir önceki yılın (2025) taban puanları ile yüzdelik dilimlerini dikkate alacak. Çünkü içinde bulunduğumuz yıla ait güncel taban puanlar ve başarı sıralamaları, tercih döneminde henüz açıklanmış olmayacak. 2026 yılına ilişkin kesin taban puanlar ve yüzdelik dilimler ise, 5 Ağustos’ta ilan edilmesi beklenen lise yerleştirme sonuçlarının ardından netlik kazanacak. Bu süreçte uzmanlar, adayların yalnızca puana odaklanmak yerine yüzdelik dilimlerini esas alarak daha sağlıklı ve gerçekçi bir tercih listesi oluşturmaları gerektiğini vurguluyor.