2026 LGS TERCİH SÜRECİNDE KRİTİK DETAY

Lise adayları, 13-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirirken, referans olarak bir önceki yılın (2025) taban puanları ile yüzdelik dilimlerini dikkate alacak. Çünkü içinde bulunduğumuz yıla ait güncel taban puanlar ve başarı sıralamaları, tercih döneminde henüz açıklanmış olmayacak. 2026 yılına ilişkin kesin taban puanlar ve yüzdelik dilimler ise, 5 Ağustos’ta ilan edilmesi beklenen lise yerleştirme sonuçlarının ardından netlik kazanacak. Bu süreçte uzmanlar, adayların yalnızca puana odaklanmak yerine yüzdelik dilimlerini esas alarak daha sağlıklı ve gerçekçi bir tercih listesi oluşturmaları gerektiğini vurguluyor.